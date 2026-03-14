केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल-माओवाद मुक्त भारत चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 31 मार्च 2026 आखिरी डेड लाइन भी दी है। नक्सलियों के खिलाफ सरकार ऑपरेशन भी चला रही है। सैकड़ो की तादाद में नक्सली मारे गए हैं, तो वहीं हजारों की तादाद में वह घर भी लौट रहे हैं। बैन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माओवादी) के टॉप लीडर थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी करीब 44 साल से अंडरग्राउंड थे। देवजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माओवादी) के पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर थे। वहीं वह सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हेड के तौर पर काम करते रहे। देवजी और कई लोगों ने पिछले महीने ही सरेंडर किया। देवजी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की

सवाल: आप माओवादी मूवमेंट या पार्टी से क्यों जुड़े?

जवाब: 1980 से 1984 तक मैंने CPI(ML) पीपुल्स वॉर के फ्रंटल स्टूडेंट्स ऑर्गनाइज़ेशन, रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स मूवमेंट (RSU) के साथ काम किया। मैं समाज में बदलाव के लिए कैंपेन करता था, जो उन लोगों के असर में था जो लोगों को लूटते थे। सिस्टम को बदलकर सबको बराबर मौका देना चाहिए, मैं इस सोच और इस आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हुआ। मैं 1984 में पीपुल्स वॉर से जुड़ा। मैं हथियार पहनकर गांवों में घूमता था ताकि मौजूदा शोषण करने वाले सिस्टम के खिलाफ लोगों को एक कर सकूं। मुझे लोगों के लिए काम करना बहुत रोमांचक लगता था। हम लोगों पर असर डालने के लिए गाने और कहानी सुनाने के ज़रिए कई तरीके आज़माते थे। यह एक मज़ेदार ज़िंदगी थी।

सवाल: आपको हथियारों की ट्रेनिंग की तरफ़ कैसे खींचा? आप सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में थे, जो माओवादी पार्टी की हथियारबंद विंग थी।

जवाब: अर्ध-सामंती और अर्ध-औपनिवेशिक राज्य या समाज को बदलने और एक नया समाज बनाने के लिए हथियार जरूरी थे। उन दिनों आज की तरह, देश में कॉर्पोरेशन और शाही ताकतों का राज था। हमें उनके ख़िलाफ़ हथियार उठाने पड़े क्योंकि राज्य गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों के ख़िलाफ हथियार उठाए हुए था। जब आप हथियार उठाते हैं, तो आपको उनका इस्तेमाल करने में माहिर होना चाहिए। इसके लिए आर्मी में ट्रेनिंग लेने वाले हमारे सीनियर्स ने हमारी मदद की। जो लोग LTTE छोड़कर हमारे पास आए, उन्होंने हमें 1980 और 1990 के दशक में हथियार चलाना सिखाया।

सवाल: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माओवादी) के पूर्व जनरल सेक्रेटरी नंबाला केशव राव उर्फ़ बसवराजू के साथ आपका क्या रिश्ता था? जब मई 2025 में उनकी हत्या हुई, तो आपके मन में क्या आया?

जवाब: बसवराजू एक बहुत अच्छे लीडर थे जो कैडर की बात सुनते और उनके साथ काम करते थे। मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और मैं उनसे बहुत प्यार करता था। जब वे गुजर गए, तो एक खालीपन था क्योंकि वे सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। अगर वे ज़िंदा होते, तो हम (पार्टी) एक टीम की तरह काम करते।

सवाल: जब उनकी हत्या हुई, तब आप CMC के हेड थे। क्या आप इसे अपनी पर्सनल नाकामी मानते हैं?

जवाब: काफी हद तक यह हमारी मिली-जुली नाकामी थी। CMC चीफ के तौर पर मैंने बहुत सोचा था कि उन्हें कैसे बचाया जाए। सवाल यह था कि उन्हें जंगल से हटा देना चाहिए या वहीं रहना चाहिए। हमने उन्हें न हटाने का फैसला किया क्योंकि जनरल सेक्रेटरी के बिना हम एक ऑर्गन की तरह काम नहीं कर सकते थे। CMC चीफ के तौर पर उनकी रक्षा करना निश्चित रूप से मेरी ज़िम्मेदारी थी। हां सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मेरी थी, और मैंने खुद की आलोचना की और कैडर से कहा कि हम उन्हें नहीं बचा सकते।

सवाल: हथियारबंद संघर्ष पर बसवराजू के क्या विचार थे?

जवाब: पार्टी की पॉलिटिकल लाइन एक लंबा जनयुद्ध था और बसवराजू को इसमें यकीन था कि हम अलग-अलग हिस्सों में सत्ता पर कब्ज़ा कर सकते हैं और आखिर में पूरे देश में सत्ता पर कब्ज़ा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन कगार शुरू हुआ, हमें लगातार नुकसान हुआ। इसलिए बसवराजू ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ शांति वार्ता के बारे में सोचा। उनका आइडिया था कि हमें फिर से इकट्ठा होने और हथियार डालने के बारे में सोचने के लिए कुछ समय (करीब एक महीने का) चाहिए। जब वह समय नहीं दिया, तो वह पार्टी लाइन पर बने रहे और कहा कि पार्टी को अपनी ताकत के हिसाब से विरोध करना चाहिए और उसे हथियार नहीं छोड़ने चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरिल्ला युद्ध जारी रहना चाहिए।

सवाल: जब बसवराजू मारे गए, तो आप और मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ सोनू जनरल सेक्रेटरी पद के दावेदार थे। अगर सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होती, तो क्या आप जनरल सेक्रेटरी बनते, या उन्हें प्रमोट किया जाता?

जवाब: सोनू कभी भी जनरल सेक्रेटरी पद के दावेदार नहीं थे क्योंकि वह 2024 में बसवराज से मिले थे जब वह ज़िंदा थे, और उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि हथियारों की लड़ाई बंद होनी चाहिए। बसवराज ने उन्हें वहीं डांट दिया था और हथियारबंद संघर्ष की पार्टी लाइन पर अड़े रहे। इसलिए सोनू के जनरल सेक्रेटरी बनने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि बसवराज के ज़िंदा रहते हुए उनका भरोसा उठ गया था।

सवाल: कुछ लोगों ने पार्टी को बचाने के लिए हथियारों की लड़ाई को कुछ समय के लिए रोकने की बात कही। इस पर आपके क्या विचार हैं?

जवाब: सोनू ने जो सुझाव दिया था, वह कैडर का हौसला तोड़ने के लिए था। हथियारों की लड़ाई को कुछ समय के लिए रोकने का मतलब था उन हथियारों को सरेंडर करना जो कई कुर्बानियों के बाद मिले थे। यह पार्टी के खिलाफ काम था, यह पार्टी को अंदर से तोड़ना था। उसने पार्टी के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों के साथ गठबंधन किया। इसलिए वह देशद्रोही था।

सवाल: अब जब आपने खुद सरेंडर कर दिया है, तो क्या आपको अब भी लगता है कि वह देशद्रोही था?

जवाब: हां, अब भी मुझे लगता है कि वह देशद्रोही है। मैंने सरेंडर नहीं किया, मुझे गिरफ्तार किया गया था। मुझे मारा जा सकता था या सालों तक जेल में रखा जा सकता था। इन दो ऑप्शन को चुनने के बजाय, मैंने तीसरा ऑप्शन चुना, पार्टी के साथ रहना, मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद की पार्टी लाइन के साथ रहना और देश के कानूनी दायरे में काम करना। मैंने तीसरा ऑप्शन इसलिए चुना क्योंकि पार्टी खत्म हो चुकी है और इसे नीचे से बनाना है। अगर आप इसे नैतिक नज़रिए से देखें, तो हां मुझे जेल जाना चाहिए था। लेकिन फिर पार्टी का क्या होगा? मैंने पार्टी की पॉलिटिकल लाइन में रहना चुना।

सवाल: अब जब आपका सरेंडर रिकॉर्ड हो गया है तो आप इस पॉलिटिकल लाइन में कैसे रह सकते हैं?

जवाब: अभी तक मैं अंडरग्राउंड था, और अब मैं उसी पार्टी लाइन के अंदर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए सामने आया हूं। अब हमारी मांग है कि पार्टी को लीगलाइज किया जाए। अगर पार्टी लीगलाइज हो जाती है तो हम हथियारबंद ऑपरेशन बंद कर देंगे। मेरा मतलब है, अगर पार्टी लीगलाइज़ हो जाती है तो गुरिल्ला हथियारबंद टैक्टिक्स जारी नहीं रहेंगी। हम पार्टी की हथियारबंद विंग, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) को बंद कर देंगे, और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहेंगे। हम उन राजनीतिक कैदियों के लिए काम करना चाहते हैं जो अभी भी जेल में हैं। हम उन लोगों के साथ खड़े होना चाहते हैं जो हथियारबंद सेनाओं द्वारा मारे गए थे।

सवाल: तो सोनू के हथियारबंद संघर्ष बंद करने और आपके PLGA को बंद करने की बात कहने में क्या फर्क है?

जवाब: एक फर्क है। जब सोनू ने सरेंडर किया, तो उसने पार्टी तोड़ दी। उसके सारे हथियार सरेंडर करने के बाद पार्टी में कुछ भी नहीं बचा था। जब मुझे अरेस्ट किया गया, तो मैंने कहा कि मैं पार्टी के साथ रहूंगा और आइडियोलॉजी नहीं छोड़ूंगा। हम निराशा की वजह से इस हालत में हैं।

सवाल: क्या आपको लगता है कि इंडिया में आर्म्ड स्ट्रगल फेल हो गया है?

जवाब: यह आर्म्ड स्ट्रगल की पूरी तरह से फेलियर नहीं है। यह एक टेम्पररी हार है जिसका हमने भारत में सामना किया है। हमारे नेताओं ने पहले ही कहा था कि आर्म्ड स्ट्रगल में उतार-चढ़ाव, आगे बढ़ना और पीछे हटना, और जीत और हार होगी। हर कोई पूछ रहा है कि माओवादी पार्टी, जो एक ज़बरदस्त ताकत थी, भारत में क्यों गिरी। आपको याद रखना चाहिए कि जब US एक सुपरपावर था, तब भी वह वियतनाम में हारा था। अलेक्जेंडर अपनी लड़ाइयां हार गया था। तो यह पार्टी के लिए सिर्फ एक टेम्पररी हार है। हमें जो करने की ज़रूरत है वह है फिर से इकट्ठा होना, लोगों का सपोर्ट पाना और आगे बढ़ना। यह कोई धोखा देने वाली टैक्टिक नहीं है। चूंकि हम टेम्पररी तौर पर यह लड़ाई हार गए हैं, इसलिए हमने लीगल फ्रेमवर्क में आने और लोगों के साथ काम करने का फैसला किया है। बुरी तरह हारने के बाद भी मैं अभी भी पार्टी का लीडर हूं। मैं लीगल फ्रेमवर्क के अंदर इस पार्टी के लोगों को लीड करता रहूंगा।

सवाल: आप CPI और दूसरी राजनीतिक पार्टियों से मिलना चाहते थे। क्या आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाने की सोच रहे हैं?

जवाब: नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जीतने के लिए आपको करोड़ों रुपये चाहिए। हमारी ताकत लोग हैं। हम उनके साथ रहेंगे।

सवाल: आप दलित हैं। क्या पार्टी के अंदर और बाहर की दुनिया में जाति थी?

जवाब: पार्टी के अंदर कोई जाति नहीं है। पार्टी ने पेट्रियार्की और जातिवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। दुनिया में जाति है, लेकिन हम उससे लड़ेंगे। पढ़ें टॉप माओवादी कमांडर देवजी ने क्यों डाले हथियार

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