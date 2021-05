देश में कोई भी व्यक्ति जो टीवी डिबेट देखता है वह बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के नाम से अच्छी तरह वाकिफ होगा। लेकिन इस बार संबित पात्रा टीवी डिबेट के चलते नहीं बल्कि किसी और वजह से सुर्खियों में है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ समय पहले अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। अब यूजर्स पात्रा की तस्वीरों को लेकर उन्हें जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं।

आमतौर पर आपने टीवी डिबेट में देखा होगा कि संबित पात्रा जब डिबेट करते हैं तो बैकग्राउंड में एक अलमारी नजर आती है। जिसमें किताबें, बीजेपी का चिन्ह कमल, धार्मिक किताबें और पीएम मोदी की एक छोटी सी मूर्ति भी नजर आती है। मामला संबित पात्रा द्वारा शेयर की गई तस्वीरों से जुड़ा है। पात्रा ने जब ट्विटर पर तस्वीरें शेयर की तों ट्विटर यूजर्स ने बता दिया कि उनकी अलमारी में ‘फिफ्टी शेड ऑफ ग्रे’ जैसी किताबें भी हैं।

एक ट्विटर यूजर ने लिखा,’ एक ओर संबित पात्रा की अलमारी में श्रीमदभागवद गीता रखी है तो वहीं साथ में फिफ्टी शेड ऑफ ग्रे रखी है। सुंदर। अतिसुंदर।’ एक यूजर ने लिखा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि संबित पात्री की अलमारी में जितनी भी किताबें रखी हैं उनमें से उन्होंने एक भी नहीं पढ़ी होगी।

3 Things To Learn From This Photo of Sambit Patra:

1. He looks at his own video when on a group call.

2. The books are placed just enough to show on the camera, top shelves empty.

3. He keeps a comb in his pen-stand.

Can you spot more learnings? pic.twitter.com/F3OGc0AUY2

— Kritarth Srinivasan (@ComicCurry) May 11, 2021