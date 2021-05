कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे बिहार से एक भयावह तस्वीर सामने आई है। बिहार के बक्सर में गंगा घाटों पर बहकर आए हुए शव जमा हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए यह कह दिया है कि ये सभी लाशें उत्तरप्रदेश से बहकर आईं हैं। ज्ञात हो कि पिछले दिनों उत्तरप्रदेश में हमीरपुर के निकट गंगा नदी में कई लाशें तैरती हुई देखी गई थी। जिसके बाद यह आशंका व्यक्त की गई थी कि लोगों ने कोरोना संक्रमण के डर के चलते शवों का संस्कार करने के बजाय पानी में बहा दिया है।

बक्सर प्रशासन के मुताबिक जिले के घाटों पर करीब 40 से 45 लाशें जमा है जो अलग अलग जगहों से बहकर यहां इक्कठा हो गई है। साथ ही प्रशासन ने यह भी कहा कि ये लाशें यहां की नहीं हैं, लगता है कि ये उत्तरप्रदेश से बहकर आईं हैं। इसलिए इन लाशों का अंतिम संस्कार करने का विचार किया जा रहा है। वहीं बक्सर के एसडीएम के के उपाध्याय ने भी इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि ये बिहार की नहीं उत्तर प्रदेश की लाशें हो सकती हैं क्योंकि यहां लाशों को बहाने की परंपरा नहीं है।

Bihar | 10-12 corpses that were seen in Ganga came floating from a distance. It seems these corpses were floating for the last 5-7 days. We don’t have a tradition of immersing bodies in rivers. We are making arrangements to cremate these corpses: Buxar SDO KK Upadhyay pic.twitter.com/ga34bkJccr

— ANI (@ANI) May 10, 2021