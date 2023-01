Nasal Vaccine: भारत को मिली पहली नेजल वैक्सीन, बायोटेक कंपनी के टीके को मंडाविया और जितेंद्र सिंह ने किया लॉन्च

Nasal Vaccine: iNCOVACC को 26 जनवरी को लॉन्च करने की घोषणा पिछले हफ्ते कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने की थी।

Bharat Biotech nasal Covid vaccine iNCOVACC launched: भारत को मिली पहली नेजल वैक्सीन। (फोटो सोर्स: ANI)

