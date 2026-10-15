पंजाब के मानसा जिले में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के खिलाफ किसान और मजदूर संगठनों के ‘पंजाब बंद’ आह्वान के बीच सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, गुरुवार को मानसा के सिटी पुलिस स्टेशन-2 की SHO बेअंत कौर को सस्पेंड कर दिया गया। परविंदर की हत्या के मामले में सरकार की ओर से की गई यह पहली प्रशासनिक कार्रवाई है।

बेअंत कौर के सस्पेंशन की जानकारी मानसा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) कार्यालय की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिस के जरिए दी गई। ऑर्डर में कहा गया है, “मानसा के पुलिस स्टेशन सिटी-2 की स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) महिला इंस्पेक्टर बेअंत कौर को तुरंत सस्पेंड किया जाता है।”

परविंदर की हत्या के विरोध में कई किसान और मजदूर संगठनों ने गुरुवार को पूरे राज्य में पंजाब बंद का आह्वान भी किया है, जिसमें हत्या पर राज्य सरकार से जवाबदेही और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि इससे पहले बुधवार को प्रशासन ने हत्या के आरोपी अश्विनी कुमार के घर पर बुलडोजर चला दिया था और भीड़ ने उस मेडिकल शॉप में आग भी लगा दी थी।