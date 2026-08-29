हैदराबाद गजट को लागू करने पर महाराष्ट्र सरकार के साथ हुए समझौते के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपना मुंबई आंदोलन वापस ले लिया था। हालांकि अब लगभग एक साल बाद, मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल फिर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जरांगे शनिवार को अंतरवाली सरती में अपना उपवास शुरू करेंगे। वह सरकार पर पिछले साल के आंदोलन के दौरान दिए गए आश्वासनों को लागू करने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन आवेदकों के परिवार के ऐतिहासिक कुनबी रिकॉर्ड से संबंध साबित हो गए हैं, वे अभी भी सर्टिफिकेट और जाति की वैधता वाले दस्तावेजों का इंतजार कर रहे हैं।

हालांकि सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया ज़्यादा मुश्किल है। एक पुराना कुनबी रिकॉर्ड मिलने से हर वंशज अपने आप OBC सर्टिफिकेट के लिए योग्य नहीं हो जाता। अधिकारियों को आवेदक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड में बताए गए व्यक्ति से वंशावली लिंक साबित करना होगा।

58 लाख रिकॉर्ड का मामला क्या है?

सरकार ने इस प्रक्रिया को लागू करते समय लगभग 58 लाख ऐतिहासिक रिकॉर्ड की जांच की है। इनमें वे रिकॉर्ड शामिल हैं जिनमें लोगों की पहचान कुनबी, मराठा कुनबी या कुनबी मराठा के रूप में की गई है। जरांगे के लिए, अहम सवाल यह है कि इन रिकॉर्ड की पहचान होने के बाद क्या हुआ। वह चाहते हैं कि सर्टिफिकेट उन आवेदकों को दिए जाएं जो रिकॉर्ड से अपने परिवार का कनेक्शन साबित कर सकें।

सरकार का कहना है कि 58 लाख का आंकड़ा जांचे गए रिकॉर्ड को दिखाता है, न कि उन 58 लाख लोगों को जिन्हें अपने आप कुनबी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। सर्टिफिकेट जारी करने से पहले हर आवेदक की जीनोलॉजी को वेरिफाई किया जाना है। यह वेरिफिकेशन तहसीलदारों की हेड वाली तालुका-लेवल कमेटियां कर रही हैं। सरकार ने इन कमेटियों का समय 30 जून, 2027 तक बढ़ा दिया है और उनसे लंबित मामलों को प्राथमिकता देने को कहा है।

मनोज जरांगे पाटिल नाखुश क्यों हैं?

मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि पिछले साल सरकार के कमिटमेंट के बावजूद प्रक्रिया बहुत धीरे चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ जगहों पर आवेदन को मना किया जा रहा है या स्वीकार नहीं किया जा रहा है और आवेदकों से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कहा जा रहा है, भले ही पुराने कुनबी रिकॉर्ड से उनका जीनोलॉजी कनेक्शन साबित हो चुका हो। उनका तर्क है कि सरकार इम्प्लीमेंटेशन के सबूत के तौर पर मिले रिकॉर्ड की संख्या नहीं बता सकती, जब वे लोग जिन्हें उन रिकॉर्ड से फायदा मिलना चाहिए था, वे अभी भी सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं।

24 अगस्त को मंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने कहा था, “मैं सर्टिफिकेट जारी करने की बात कर रहा हूं, सिर्फ़ कुनबी रिकॉर्ड ढूंढने की नहीं।” इसके बाद उन्होंने सरकार को पेंडिंग सर्टिफिकेट और जाति की वैलिडिटी के मामलों को सुलझाने के लिए 28 अगस्त की डेडलाइन दी।

सरकार क्या कह रही है?

सरकार का कहना है कि जीनोलॉजी वेरिफिकेशन जरूरी है और इसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 24 अगस्त को मंत्री शंभूराज देसाई, राधाकृष्ण विखे पाटिल और उदय सामंत ने अंतरवाली सरती में मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की और उनसे आंदोलन आगे न बढ़ाने को कहा।

विखे पाटिल ने माना कि मराठा रिज़र्वेशन से जुड़े उपायों को लागू करने में देरी और गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासनिक रुकावटों को दूर करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जानबूझकर रुकावटें पैदा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सस्पेंशन समेत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की इस बात को नहीं माना है कि 58 लाख रिकॉर्ड मिलने का मतलब है कि सर्टिफिकेट तुरंत जारी किए जा सकते हैं।

पिछले साल क्या हुआ था?

मनोज जरांगे पाटिल का पिछला बड़ा आंदोलन 29 अगस्त, 2025 को आज़ाद मैदान में शुरू हुआ था। वह मांग कर रहे थे कि योग्य मराठों को कुनबी के तौर पर मान्यता दी जाए और उन्हें OBC आरक्षण के दायरे में लाया जाए। इस विरोध प्रदर्शन में हज़ारों समर्थक इकट्ठा हुए और दक्षिण मुंबई में ट्रैफ़िक में रुकावट आई। पांच दिनों के बाद सरकार द्वारा उनकी आठ में से छह मांगे मान लेने के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद सरकार ने हैदराबाद गज़ट प्रोसेस को लागू करने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया। इस प्रोसेस में कुनबी सर्टिफ़िकेट देने से पहले ऐतिहासिक सबूतों की जांच करना और वंशावली से जुड़े लिंक बनाना शामिल था।

मनोज जरांगे पाटिल फिर से विरोध क्यों कर रहे हैं?

बड़ी मांग नहीं बदली है। पिछले साल मुख्य सवाल यह था कि क्या और कैसे हैदराबाद गज़ट का इस्तेमाल कुनबी का दर्जा दिलाने के लिए किया जा सकता है। इस बार मनोज जरांगे पाटिल का तर्क है कि सरकार द्वारा तय किया गया तरीका आवेदकों तक जल्दी नहीं पहुंच रहा है। इस बीच सरकार का कहना है कि प्रक्रिया चल रही है और ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पहले वंशावली के ज़रिए अलग-अलग आवेदकों से जोड़ा जाना चाहिए।

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