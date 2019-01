सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के सहयोगी मनोज अरोड़ा ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली है। अरोड़ा धन शोधन के मामले में फरार चल रहे अरोड़ा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। अरोड़ा ने प्रवर्तन निदेशालय पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। अरोड़ा ने अपनी अर्जी में कहा है, ”मुझे सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि मैं रॉबर्ट वाड्रा का करीबी हूं।” मामले पर मंगलवार (8 जनवरी) को सुनवाई होनी है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार (5 जनवरी) को अदालत को बताया था कि रॉबर्ट वाड्रा लंदन में एक फ्लैट के मालिक हैं जिसकी कीमत 1.9 मिलियन यूरो यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से करीब 16 करोड़ 80 लाख रुपये है। ईडी ने वाड्रा को लंदन के ब्रायनस्टैन स्कवॉयर स्थित फ्लैक का वर्चुअल मालिक बताया था। जिस वक्त ईडी ने वाड्रा खिलाफ यह दावा किया तभी उनके करीबी मनोज अरोड़ा के खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरोड़ा की दिल्ली और बंगलुरु स्थित जगहों पर छापेमारी की गई लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। ईडी ने अदालत में दावा किया है कि वाड्रा का लंदन वाला फ्लैट धन शोधन वाले पैसे खरीदा गया था। ईडी के मुताबिक अरोड़ा इस मामले का चश्मदीद है और वह सबकुछ जानता है। ईडी ने बताया कि राबर्ट वाड्रा से पहले लंदन वाले फ्लैट का मालिक भगोड़ा संजय भंडारी था। भंडारी ने जितने रुपये में फ्लैट खरीदा था, उतनी ही कीमत में उसे वाड्रा को बेच दिया था।

Money laundering case: Manoj Arora, a close aide of Robert Vadra, moves anticipatory bail application in Delhi's Patiala House Court; says, "Being harassed just because I am close to Robert Vadra." Arora also accuses ED of harassing him. Matter to be heard tomorrow.

— ANI (@ANI) January 7, 2019