तमिलनाडु के कुड्डालोर में मंगलवार को मणिथानेया जननायगा काची के नेता तमीमुन अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए बड़ी बात कही। अंसारी ने कहा कि क्या दूसरी पार्टियों के विधायकों को लुभावने वादों से फुसलाना, उनसे इस्तीफा दिलवाना और फिर उन्हें अपने पाले में लाना सच में ‘प्योर पॉलिटिक्स’ है? उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठी कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का लॉन्ग-टर्म एजेंडा AIADMK को तोड़ना, कमजोर करना और आखिर में खत्म करना है। वे अभी एक के बाद एक इन प्लान्स को पूरा कर रहे हैं।”

डीएमके को अलग-थलग करने की कोशिश

इसी प्रकार, अलग-थलग करने की कोशिश की जा रही है। उनकी योजना दोनों द्रविड़ दलों (DMK-AIADMK) को खत्म करने का है। आज के माहौल में तमिलनाडु में लोकतांत्रिक ताकतों का यह कर्तव्य है कि वे डीएमके को बचाएं।

तमीमुन अंसारी ने कहा कि हमारी राजनीतिक इच्छा और हमारी पार्टी का यही मत है कि DMK और AIADMK बारी-बारी से तमिलनाडु में शासन करें। वे डीएमके को अलग-थलग करने और AIADMK को विभाजित करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता इसमें से किसी को भी स्वीकार ने करे।

इससे पहले AIADMK के बागी तीन विधायकों ने सोमवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया और तमिलगा वेट्री कडगम (टीवीके) में शामिल हो गए। अब टीवीके के इस कदम से तमिलनाडु के राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है कि टीवीके अपनी बहुमत जुटाने की योजना में लगी हुई। टीवीके अकेले के दम पर बहुमत के आंकड़े 118 तक पहुंचना चाहती है।

AIADMK के तीन विधायक पेरुनदुरई से एस. जयकुमार, मदुरंतकम (SC) से के. मरगथम कुमारवेल, और धारापुरम (SC) से पी. सत्यभामा ने विधानसभा से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके तुरंत बाद टीवीके में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले, TVK के वरिष्ठ नेता और मंत्री आधव अर्जुन से मुलाकात की।

तमिलनाडु के राजनीति में इस ऑपरेशन को पहले ही उपनाम दिया जा चुका है। AIADMK के पूर्व मंत्री और महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी के करीबी एक नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, “ऑपरेशन L” जब उनसे पूछा गया कि इस “L” का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा, “लॉटरी या लीमा या लीव (छोड़ना)। आप इसे जिस भी तरह से समझना चाहें, समझ सकते हैं।”

AIADMK के नेता की यह टिप्पणी, कड़वाहट, व्यंग्य और हताशा से भरी हुई थी। यह टिप्पणी कुछ नेताओं पर थी जो उनकी पार्टी से हुए हैं। उनका इशारा TVK में मौजूद शक्तिशाली ‘अर्जुन’ (लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के दामाद) और AIADMK विधायक लीमा रोज मार्टिन (मार्टिन की पत्नी) की आर्थिक रूप से मजबूत मौजूदगी की ओर था। पार्टी के कुछ तबके लीमा रोज को टीवीके गठबंधन के साथ किसी तरह के तालमेल के पक्ष में मानते हैं।

तमिलनाडु में ‘ऑपरेशन L’: जोसेफ विजय की नजरें अकेले बहुमत छूने पर, AIADMK के तीन विधायकों से शुरुआत

AIADMK के बागी तीन विधायकों ने सोमवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया और तमिलगा वेट्री कडगम (टीवीके) में शामिल हो गए। अब टीवीके के इस कदम से तमिलनाडु के राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है कि टीवीके अपनी बहुमत जुटाने की योजना में लगी हुई। टीवीके अकेले के दम पर बहुमत के आंकड़े 118 तक पहुंचना चाहती है। पढ़ें पूरी खबर।



