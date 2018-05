लाहौर में बोले मणिशंकर अय्यर- मोदी के गुरु सावरकर थे बंटवारे के हिमायती

कांग्रेस के निलंबित नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में एक बार फिर से विवादित बोल बोले हैं। उन्होंने भारत की मौजूदा स्थिति को असमान्य तक करार दिया है। लाहौर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मणिशंकर ने कहा, ‘भारत की मौजूदा स्थिति असामान्य है। वर्ष 1923 में वीडी. सावरकर नाम का एक व्यक्ति हुआ था, जिन्होंने ‘हिंदुत्व’ शब्द का ईजाद किया था। इस शब्द का किसी भी धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। लिहाजा, द्विराष्ट्र सिद्धांत के पहले प्रतिपादक वह व्यक्ति थे जो वर्तमान में भारत की सत्ता में मौजूद लोगों के वैचारिक गुरु थे।’ यह कोई पहला मौका नहीं जब मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने रविवार (6 मई) को मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान के संस्थापक को ‘महान इंसान’ करार दिया था। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर हिंदुत्व की अवधारणा पेश करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कायदे आजम जिन्ना की तस्वीर को सरकार के गुंडों ने हटा दी है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मणिशंकर के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कांग्रेस पर गुजरात चुनाव की तरह ही कर्नाटक चुनाव में भी पाकिस्तान को शामिल करने का आरोप लगाया था।

Present situation in India is an aberration, In 1923 a man called VD Savarkar invented a word which doesn't exist in any religious text, 'Hindutva'. So first proponent of the two nation theory was ideological guru of those who are currently in power in India: MA Aiyar in Lahore pic.twitter.com/2C0ovEPRBI

