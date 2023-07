Manish Sisodia की पत्नी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती, पिछले 23 साल से चल रहा इलाज

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मनीष सिसौदिया की पत्नी की तबियत बिगड़ी (express)

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा की तबीयत बिगड़ गई है। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ सप्ताह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह तीसरी बार है जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल, 49 साल की सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस की मरीज हैं। यह एक तरह की ऑटोइम्यून बीमारी है। जिसमें व्यक्ति का सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इस कारण उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। सोमवार देर शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मनीष सिसोदिया के जेल में हैं और उनका बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है। इस कारण वे घर में अकेली रहती हैं। जिस वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी की वजह से सीमा सिसोदिया के दिमाग का उनके शरीर से नियंत्रण खत्म हो रहा है। 103 दिन बाद पत्नी से मिले थे सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया 103 दिनों बाद पुलिस कस्टडी में बीमारी पत्नी सीमा से मिले थे। पति से मुलाकात के बाद सीमा सिसोदिया ने एक पत्र जारी कर कहा था कि उन्हें अपने पति मनीष पर नाज है। Also Read ‘इस्तीफा मोदी दें, तेजस्वी क्यों’, तेज प्रताप बोले- प्रधानमंत्री ने देश को लूट लिया,भाजपा का पतन चालू पार्टी सूत्रों के अनुसार, उनके लक्षण बिगड़ रहे हैं और बीमारी के कारण उनकी हालत गंभीर होती जा रही है। बीमारी के कारण उनके दिमाग का शरीर के बाकी हिस्सों से कम्यूनिकशन करने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों के अनुसार, बीमारी के बढ़ने के कारण वह धीरे-धीरे अपने शरीर पर नियंत्रण खो रही है। आप के एक सूत्र ने कहा कि वर्तमान हालात से उत्पन्न दबाव और तनाव के कारण उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 23 सालों से चल रहा इलाज असल में साल 2000 में उन्हें एमएस का पता चला जो एक गंभीर ऑटोइम्यून बीमारी है। उनका पिछले 23 सालों से इलाज चल रहा है। फिलहाल उन्हें चलने-फिरने में परेशानी हो रही है। ऐसी हालत में शख्स के गिर सकता है। शख्स का अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता है। सीमा सोसोदिया के डॉक्टरों का हवाला देते हुए AAP सूत्र ने कहा वर्तमान में उन्हें चलने या बैठने में बहुत परेशानी हो रही है। उनके स्वास्थय को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से फिजियोथेरेपी और दवाओं की जरूरतमंद है।

