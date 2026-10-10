केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को शनिवार सुबह नई दिल्ली में जंतर मंतर रोड पर स्थित केरल हाउस के पास हिरासत में लिया गया। विजयन इस समय छत्रसाल स्टेडियम परिसर के अंदर हैं। इंडियन एक्सप्रेस को यह जानकारी सूत्रों ने दी है।

वहीं, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया गया है। वह चंडीगढ़ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, “यह आपातकाल से भी बदतर है। यह आधिकारिक है… हम मोदी के नेतृत्व में एक पूर्ण तानाशाही में जी रहे हैं। पक्षियों को उनकी उड़ान से ही गिरफ्तार करना अभूतपूर्व भय दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट रूप से पता है कि उन्होंने चुनाव केवल वोट चोरी के जरिए जीता है और अब वे लोकतंत्र को पूरी तरह कुचलकर अपने धोखे को बचाने पर तुले हुए हैं। ज्ञानेश को जाना होगा, लेकिन मोदी को भी जाना होगा।”