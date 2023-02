Live

Manish Sisodia Live Updates: मनीष सिसोदिया से CBI की पूछताछ जारी, दिल्ली पुलिस ने संजय सिंह को हिरासत में लिया

मनीष सिसोदिया से पूछताछ के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है।

आम आदमी पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए (फ़ोटो सोर्स: @AamAadmiParty)

Go to Live Updates दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) मामले में सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy CM Manish Sisodia) से पूछताछ कर रही है। दिल्ली के सीबीआई दफ्तर (CBI Office) में मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है। वहीं पूछताछ के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय भी शामिल हैं। नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि सीबीआई कार्यालय के आसपास धारा 144 लगी हुई है और यह नेता नारेबाजी कर रहे थे, जिस कारण इन्हें हिरासत में लिया गया। Live Updates Manish Sisodia Live Updates: मनीष सिसोदिया से CBI की पूछताछ जारी, जानिए पल पल की Updates 15:48 (IST) 26 Feb 2023 5 घंटे से जारी है सिसोदिया से पूछताछ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई मुख्यालय में पिछले 5 साल से पूछताछ जारी है। 15:47 (IST) 26 Feb 2023 फतेहपुर थाने में मौजूद हैं संजय सिंह आप सांसद संजय सिंह समेत पार्टी के कई नेता फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने इन्हें यहां हिरासत में रखा है। https://twitter.com/ANI/status/1629769492791447553 15:14 (IST) 26 Feb 2023 Live: अरविंद केजरीवाल बीजेपी का काल: दिलीप पांडे उन्हें मालूम पड़ गया! भाजपा का काल, अरविंद केजरीवाल। उनकी देश को बांटने की दुकान सिर्फ़ AAP बंद कर सकती है। दिल्ली, पंजाब के बाद, गुजरात में AAP ने उम्मीद की खिड़की खोल दी है। दिल्ली में BJP का MCD में डेढ़ दशकों का शासन, AAP ने ख़त्म किया।: दिलीप पांडे, आप विधायक 15:00 (IST) 26 Feb 2023 Live: आप सांसद नियम का उलंघन कर रहे थे: दिल्ली पुलिस आप नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर दिल्ली पुलिस ने कहा, “उनसे जगह खाली करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि इलाके में धारा 144 सीआरपीसी लगाई गई है, लेकिन वे बैठे रहे और नारेबाजी करते रहे। आप सांसद संजय सिंह, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय समेत कुल 50 लोगों (42 पुरुष और 8 महिलाएं) को हिरासत में लिया गया।” 14:57 (IST) 26 Feb 2023 Live: संजय सिंह दिल्ली पुलिस की हिरासत में आप सांसद संजय सिंह और पार्टी के अन्य नेताओं को सीबीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय में मौजूद हैं। 14:55 (IST) 26 Feb 2023 Live: महात्मा गांधी को किया नमन मनीष सिसोदिया सुबह जब सीबीआई हेड क्वार्टर जाने के लिए घर से निकले तो वह सीधे राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी और उनके बड़े नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इसके पहले सीबीआई कई गिरफ्तारियां भी कर चुकी है। सिसोदिया से पूछताछ के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है।