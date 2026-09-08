दिल्ली के किलोकरी गांव में रविवार देर रात एक मामूली विवाद में मणिपुर के म्यूजिक टीचर चोंगथाम विक्रम सिंह की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल टीचर विक्रम सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है।
विक्रम सिंह कई सालों से इस इलाके में रह रहे थे। यह घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे की है। विक्रम सिंह पत्नी जोशना चोंगथम और बेटे याइफ़ाबा चोंगथम के साथ फ्लैट में रहते थे। इस मामले में पूर्वोत्तर के लोगों ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया है।
इस मामले में ‘नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स सोसाइटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी’ (एनईएसएसडीयू) ने इस मामले में बयान जारी किया है। संगठन ने कहा है कि विक्रम सिंह सम्मानित मणिपुरी संगीतकार थे। संगठन ने उनकी हत्या की निंदा की है और अफसरों से जल्द जांच सुनिश्चित करने की अपील की है।
इन आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने बताया है कि उसने इस मामले में भरत कुमार (19), प्रमोद (26), रमजान खान (22), दीपांशु (21), मोहन विश्वकर्मा (32), विजय (36) व मन्नू (26) को गिरफ्तार किया है और एक किशोर को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी अलग-अलग ढाबों पर काम करते हैं और मामले की जांच की जा रही है।
उस दिन क्या हुआ था?
मणिपुर की सोशल एक्टिविस्ट बी. रुचिदा शर्मा के मुताबिक, रविवार रात करीब 11:30 बजे विक्रम सिंह कचरा फेंकने के लिए तीसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट से नीचे आए थे।
बताया जा रहा है कि उनके घर के बाहर पास के दो ढाबों में काम करने वाले कुछ लोग शोर मचा रहे थे। उन्होंने शोर-शराबे पर आपत्ति जताई, जिसके बाद बहस शुरू हो गई। झगड़ा होने के बाद जब विक्रम सिंह अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे थे तो हमलावरों ने उनका पीछा किया।
रुचिदा शर्मा ने कहा, “उन्होंने तीसरी मंजिल तक उनका (विक्रम सिंह का) पीछा किया, कॉरिडोर में उन्हें घेरकर उन पर लात-घूंसों से हमला किया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए।”
राहुल, बीरेन सिंह क्या बोले?
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले में बयान जारी किया है। राहुल ने मंगलवार को X पर कहा, “मणिपुर के मशहूर म्यूज़िशियन चोंगथम विक्रम सिंह जी अपने घर के बाहर हो रहे शोर को कम करने के लिए कुछ लोगों से कहने नीचे गए थे। इसी बात पर उन्हें पीट-पीटकर मार डाला गया… ऐसी कई घटनाओं के बाद, आज दिल्ली में रहने वाला हर नॉर्थ-ईस्ट का परिवार यही सवाल पूछ रहा है – क्या हम यहां सुरक्षित हैं?”
राहुल ने कहा, “शाह का गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस इस बढ़ती अराजकता को रोकने के लिए क्या कर रही है, खासकर नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के खिलाफ?”
मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने X पर इस घटना के सीसीटीवी फुटेज को शेयर किया है। उन्होंने विक्रम सिंह की मौत के मामले की जांच की मांग की है।
विक्रम ने कई बैंड के साथ किया काम
विक्रम सिंह सिर्फ दिल्ली में ही म्यूजिक नहीं सिखाते थे बल्कि मणिपुर के रॉक संगीत के शुरुआती दौर के बड़े कलाकारों में उनका नाम था। उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत Ultra Vires बैंड के लीड गिटारिस्ट के रूप में की थी। इसके बाद वह 1980 के दशक की शुरुआत में मणिपुर के चर्चित रॉक बैंड Phoenix से जुड़े। बाद में उन्होंने Eastern Dark नामक स्थानीय बैंड के साथ भी काम किया।
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मणिपुर के सेनापति जिले के तापहो और उसके आस-पास के इलाके में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, यहां कुछ लोगों ने एक घर में आग लगा दी और दो घरों में तोड़फोड़ की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।