निर्भया कांड की याद दिलाता है मणिपुर का वायरल वीडियो, UPA की तरह बीजेपी के लिए भी बजेगी खतरे की घंटी?

क्या निर्भया कांड की तरह ये मणिपुर मामला बीजेपी की सत्ता को हिला देगा? क्या लोगों का आक्रोश एक बार फिर एक सरकार को औंधे मुंह गिराने का काम करेगा?

निर्भया कांड की याद दिलाता मणिपुर मामला

दिसंबर का महीना था, 12 साल पहले 2012 में एक लड़की की अस्मिता को ऐसी चोट दी गई कि पूरा देश उसके समर्थन में खड़ा हो गया, आक्रोश की ऐसी अलख जगी कि तब की कांग्रेस सरकार औंधे मुंह गिरी। अब मणिपुर में इस साल 4 मई को दिल को देहला देने वाली घटना होती है। दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है। मदद की गुहार लगाई जाती है, लेकिन बेशर्म आरोपी वीडियो बनाते हैं और फिर उसे वायरल कर देते हैं। अब 2012 में महिला सुरक्षा को लेकर यूपीए की सरकार पूरी तरह फेल मानी गई थी। सेम सवाल और ज्यादा गंभीरता के साथ वर्तमान की एनडीए यानी कि मोदी सरकार से पूछा जाना चाहिए। दो महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, मणिपुर अभी भी जल रहा है, 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन सरकार चुप है। खानापूर्ति करने के लिए बयान जारी किए जा रहे हैं। लेकिन जमीन पर कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। यानी कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या निर्भया कांड की तरह ये मणिपुर मामला बीजेपी की सत्ता को हिला देगा? क्या लोगों का आक्रोश एक बार फिर एक सरकार को औंधे मुंह गिराने का काम करेगा? इन सवालों के जवाब इतिहास के पन्नों में छिपे हैं क्योंकि इन सवालों के जवाब जानने के लिए 11 साल पीछे जाना जरूरी है, उस आक्रोश को समझना जरूरी है जिसने देश में महिला सुरक्षा को लेकर नए सिरे से बहस शुरू कर दी थी।

