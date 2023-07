‘मणिपुर में कानून व्यवस्था बिगड़ रही, इस्तीफा क्यों नहीं देते आप’, CM एन बीरेन सिंह ने दिया ये जवाब

सीएम अभी इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनकी तरफ से दो टूक कहा गया है कि शरारती तत्व हर समाज में होते हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह (Source- Twitter/ @NBirenSingh)

मणिपुर में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इन सवालों ने वायरल वीडियो के सामने आने के बाद से और ज्यादा जोर पकड़ लिया है। ऐसा ही एक सवाल सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर है। लेकिन शायद सीएम अभी इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनकी तरफ से दो टूक कहा गया है कि शरारती तत्व हर समाज में होते हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने क्या सफाई दी? सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि लोग इस समय उस घटना की वजह से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वे आरोपियों के लिए कड़ी सजा चाहते हैं। एक आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसके घर को तो महिला ने आग के हवाले कर दिया। मणिपुर का ये जो समाज है, वो महिला अपराध के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है। हर महिला को मां का दर्जा दिया जाता है। ये जो आंदोलन हो रहा है, ये तो सरकार के समर्थन में है जिससे आरोपियों को सजा दी जाए। Also Read फूट-फूट कर रोईं बीजेपी MP लॉकेट चटर्जी, मीडिया से बोलीं- TMC के गुंडों ने बंदूक की नोक पर महिला को किया था नग्न जारी बयान में सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता स्थिति को नियंत्रित करने में है। इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वे अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। वैसे ये खबर तो कल ही आ गई थी कि सरकार शायद अभी भी ऐन बीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं लेने वाली है। यानी कि आगे भी उन्हीं के नेतृत्व पर भरोसा जताया जा रहा है। बीजेपी सांसद क्यों रोईं? वैसे इस समय मणिपुर हिंसा के बीच बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का एक वीडियो वायरल हो गया है। उस वीडियो में बंगाल हिंसा का जिक्र कर रही हैं और सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साध रही हैं। उनका कहना है कि हम भी महिला हैं, हमारे साथ भी बदसलूकी हुई, हमे नहीं पता कि कहां जाना है। टीएमसी के गुंडों ने बंदूक की नोक पर हमारी एक महिला प्रत्याशी को नग्न किया और उस पर खूब अत्याचार किए। क्या उस मामले में भी कोई जांच होगी या नहीं?

