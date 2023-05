मणिपुर हिंसा: स्थिति में सुधार, तनाव बरकरार, सेना ने 13 हजार नागरिकों को बचाया

Manipur Violence: राज्य के डीजीपी ने कहा,”अगर गोला-बारूद वापस नहीं किया गया तो हथियार रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा”

Manipur Violence: मणिपुर में स्थिति में सुधार हुआ है। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram