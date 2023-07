Manipur Violence: मणिपुर महिला बर्बरता मामले में 1 और आरोपी गिरफ्तार, चुरचांदपुर में फिर भड़की हिंसा, सुरक्षा बल तैनात

Manipur News: मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मणिपुर के कुछ जिलों में अब भी तनाव बना हुआ है।

मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबल तैनात किया गया है। Photo : PTI

