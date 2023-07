Manipur: सरकार ने की कुकी, मैतेई नेताओं से बातचीत, मणिपुर में शांति स्थापित करने की कोशिशें लगातार जारी

मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी दल लगातार संसद में प्रधानमंत्री मोदी के जवाब की मांग कर रहे हैं।

मणिपुर में हिंसक घटनाएं लगातार जारी है। (Source- PTI)

पिछले तीन महीने से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुए में जारी गतिरोध को कम करने के लिए केंद्र ने बुधवार को मणिपुर के कुकी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इसके साथ ही केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक IB अधिकारी की मैतेई नागरिक समाज संगठन के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत हुई। सूत्रों ने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए केंद्र के प्रभारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अतिरिक्त निदेशक अक्षय मिश्रा ने सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) समझौते के तहत कुकी आतंकवादी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक आईबी अधिकारी के साथ मणिपुर इंटीग्रिटी के लिए समन्वय समिति (COCOMI) के प्रतिनिधियों के साथ एक अलग दौर की बातचीत भी हुई। COCOMI एक मैतेई नागरिक समाज संगठन है। जबकि SoO समूहों के साथ बातचीत पिछले कई महीनों से चल रही है और मई में राज्य में अशांति फैलने से पहले कुकी शांति समझौते को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया था। हालांकि, मणिपुर में हिंसा की शुरुआत के बाद कई दौर की बातचीत हुई है। सूत्रों ने कहा कि मई में हुई हिंसा से पहले की बातचीत आदिवासी मुद्दे का राजनीतिक समाधान खोजने पर केंद्रित थी, लेकिन इस दौर की बातचीत काफी हद तक राज्य में चल रही हिंसा को खत्म करने के तरीके खोजने पर केंद्रित है।

