मणिपुर से हो या फिर म्यांमार से? नाराज सीएम एन बीरेन सिंह का एक यूजर से तीखा सवाल

एक नाराज यूजर पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने पूछ लिया कि तुम मणिपुर से हो या फिर म्यांमार से। इसी तरह कई और लोगों से ट्विटर पर सीएम ने इस तल्ख अंदाज में ही बात की। अभी के लिए ये सारे ट्वीट अब डिलीट किए जा चुके हैं।

मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह (Source- Twitter/ @NBirenSingh)

मणिपुर में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो चुका है, सेना की तैनाती कई इलाकों में लंबे समय से चल रही है, लेकिन फिर भी जमीन पर स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। हालात इतने ज्यादा खराब चल रहे हैं कि अब तक 100 से ज्यादा लोग इस हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इसी स्थिति की वजह से राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह नाराज चल रहे हैं। मणिपुर में क्या चल रहा है? इसी कड़ी में पहले सीएम ऐन बीरेन सिंह इस्तीफा देने वाले थे। खबर थी कि वे राज्यपाल के दफ्तर जाएंगे और वहां जा अपना इस्तीफा सौंप देंगे। विपक्ष की तमाम पार्टियां भी ये मांग कर रही थीं। लेकिन हुआ ये कि मैतेई समाज की जो महिलाएं रहीं उन्होंने ऐन बीरेन सिंह को बाहर निकलने तक का मौका नहीं दिया, अपने नेता के पक्ष में बस नारेबाजी की गई। अब यहां ये समझना जरूरी है कि सीएम बीरेन खुद मैतेई समाज से आते हैं, ऐसे में कुर्की समाज मानता है कि मुख्यमंत्री भी पक्षपात करते हैं। अब इसी वजह से सोशल मीडिया पर मणिपुर में कई तरह के ट्वीट वायरल चल रहे हैं। ये ट्वीट कुर्की समाज वालों ने भी लिखे हैं। उनका निशाना सीधे तौर पर सीएम पर ही रहा है। ऐसे ही एक नाराज यूजर पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने पूछ लिया कि तुम मणिपुर से हो या फिर म्यांमार से। इसी तरह कई और लोगों से ट्विटर पर सीएम ने इस तल्ख अंदाज में ही बात की। अभी के लिए ये सारे ट्वीट अब डिलीट किए जा चुके हैं। मणिपुर का इतिहास, हिंसा की क्या जड़? अब इस बार की हिंसा को तभी ठीक तरह से समझा जा सकता है, जब मणिपुर के बैकग्राउंड को भी समझ लिया जाए। असल में मणिपुर में तीन समुदाय सक्रिय हैं- इसमें दो पहाड़ों पर बसे हैं तो एक घाटी में रहता है। मैतेई हिंदू समुदाय है और 53 फीसदी के करीब है जो घाटी में रहता है। वहीं दो और समुदाय हैं- नागा और कुकी, ये दोनों ही आदिवासी समाज से आते हैं और पहाड़ों में बसे हुए हैं। अब मणिपुर का एक कानून है, जो कहता है कि मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में रह सकते हैं और उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये समुदाय चाहता जरूर है कि इसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हाल ही में हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा था कि राज्य सरकार को मैतेई समुदाय की इस मांग पर विचार करना चाहिए। उसके बाद से राज्य की सियासत में तनाव है और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।

