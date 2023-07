Manipur Violence: ‘वहां इंसानियत मर गई है’, जंतर-मंतर पर जमा हुए मणिपुर के आदिवासी लोगों का छलका दर्द

Manipur Violence: मणिपुर से आने वाली एक महिला नु चोचोंग हाओकिप ने इस प्रदर्शन के दौरान कहा, “मणिपुर में मानवता की हत्या कर दी गई है।”

दिल्ली के जंतर-मंतर पर मणिपुर हिंसा मुद्दे को लेकर प्रदर्शन (Express Photo)

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार, 28 जुलाई को मणिपुर हिंसा के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। एनसीआर की कुकी-जो महिला मंच ने इस प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। जंतर-मंतर पर जमा लोगों ने प्रदेश में आदिवासी इलाकों के लिए अलग प्रशासन की मांग और पूर्वोत्तर राज्य में हो रही कथित यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में दिल्ली में रहने वाले कुकी, ज़ोमी, हमार और मिज़ो समुदायों के लोग शामिल थे। ‘मणिपुर में मानवता मर गई है’ मणिपुर से आने वाली एक महिला नु चोचोंग हाओकिप ने इस प्रदर्शन के दौरान कहा, “मणिपुर में मानवता की हत्या कर दी गई है।” वहीं मणिपुर उच्च न्यायालय के एक वकील और कुकी कार्यकर्ता लियानलेम्सियाम फापी ने कहा कि पिछले साल की शुरुआत में मणिपुर में आदिवासी विरोधी कहानियां फैलना होनी शुरू हो गई थीं, उन्होंने कहा कि कुकी को अलगाववादी और अवैध अप्रवासी के रूप में दिखाया गया था। फापी ने कहा,”फ़िलहाल, हम अपने घरों में वापस जाने से डर रहे हैं क्योंकि हमें डर है कि हमें मार दिया जाएगा… इसलिए हम पहाड़ियों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं,” फ़ैपी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि कुकी एक अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि वह बस सुरक्षा चाहते हैं। मणिपुर हिंसा के दौरान दर्ज हुई FIR क्या कहती हैं? द इंडियन एक्सप्रेस को मणिपुर के कई पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड से प्राप्त एफआईआर के मुताबिक 3 मई से मणिपुर में सुरक्षा कर्मियों से हथियार लूटने या लूटने के प्रयास से संबंधित मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 20 FIR में उल्लेख है कि सुरक्षा कर्मियों ने इन हमलों से बचने के लिए आंसूगैस या गोलीबारी का सहारा लिया। FIR कहती हैं एक ही जगह पर कई बार लूटपाट की गई हैं। 2 FIR इम्फाल पूर्व और पश्चिम, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग और चुराचांदपुर जिलों के पुलिस स्टेशनों में स्वत: संज्ञान के आधार पर या सुरक्षा कर्मियों द्वारा दर्ज की गई हैं। इनमें से ज़्यादातर राज्य के घाटी क्षेत्रों में स्थित शस्त्रागारों से संबंधित हैं, जबकि नौ चुराचांदपुर के पहाड़ी जिले में हुई घटनाओं से संबंधित हैं। Also Read मणिपुर जाएंगे 16 विपक्षी दलों के 20 नेता, स्थिति का लेंगे जायजा, राज्यपाल से भी करेंगे मुलाकात एक FIR के मुताबिक सुरक्षाकर्मियों और भीड़ के बीच हुई सबसे तीखी मुठभेड़ 4 जुलाई को थौबल जिले के खंगाबोक में तीसरी आईआरबी बटालियन को लूटने के प्रयास की है। इस दौरान भीड़ का एक सदस्य मारा गया था जबकि इस घटना में बीएसएफ के तीन जवान और असम राइफल्स का एक जवान घायल हो गया था।

