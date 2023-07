Blog on Unrest in Manipur: नारी की आबरू पर सियासत की रोटी

आज देश का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो मणिपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से अपरिचित हो। जिस तरह से मणिपुर में नारियों का अपमान किया गया है, जिनके मर्मभेदी चीत्कार से पूरा देश मर्माहत हुआ और सम्पूर्ण भारत हिल गया ऐसा संभवतः भारत में आज तक कभी नहीं किया गया है।

23 जुलाई, 2023 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के मोइरांग शहर में एक मैतेई राहत शिविर में शरण लिए हुए 18 वर्षीय मोनिका मुतुम और उनके 43 वर्षीय पिता अहोंग्संगबाम इनाओबी। (फोटो- रॉयटर्स)

