Manipur: मणिपुर के लिए रवाना हुए ‘INDIA’ के सांसद, अधीर रंजन बोले- राजनीतिक मुद्दे उठाने नहीं, लोगों का दर्द समझने जा रहे

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता।

मणिपुर के लिए रवाना विपक्ष का I.N.D.I.A. गठबंधन (Source- ANI)

मणिपुर में जारी तनाव के बीच विपक्ष I.N.D.I.A. गठबंधन की तरफ से मणिपुर जाने वाले 20 नेताओं की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये सभी नेता दो दिन मणिपुर में रहेंगे। शनिवार को विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसद मणिपुर के जमीनी स्थिति का आकलन करने और वहां के लोगों से मिलने के लिए मणिपुर की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होने के लिए दिल्ली एयर पोर्ट पहुंचे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने रवाना होने से पहले कहा की विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसद आज मणिपुर का दौरा करेंगे। हम वहां राजनीतिक मुद्दे उठाने के लिए नहीं बल्कि मणिपुर के लोगों के दर्द को समझने के लिए जा रहे हैं। हम सरकार से मणिपुर में उभरी संवेदनशील स्थिति का समाधान खोजने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। हम मणिपुर में जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति का आकलन करने जा रहे हैं। #WATCH विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसद दिल्ली हवाई अड्डे से मणिपुर के लिए प्लेन में बैठे। pic.twitter.com/sDX371iBap July 29, 2023 एक भारत की बात करने वालों ने मणिपुर में दो पक्ष बना दिए- गौरव गोगोई विपक्षी सांसदों की दो दिवसीय मणिपुर यात्रा पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आने वाले हफ्ते में हम मणिपुर के लोगों की चिंताओं को संसद के सामने रखना चाहते हैं। जो लोग एक भारत की बात करते थे उन्होंने मणिपुर में दो पक्ष बना दिए हैं। जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हम मणिपुर के लोगों से मिलेंगे। राज्य कई महीनों से जल रहा है और वहां शांति बहाल करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मणिपुर को छोड़कर सभी मुद्दों पर बोल रहे हैं। मणिपुर के लोगों का दर्द समझना पीएम मोदी की जिम्मेदारी- जयंत चौधरी यात्रा से पहले RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि मणिपुर और यहां के लोगों का दर्द समझना प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है। वे अलग-अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम मणिपुर जाएंगे और लोगों की समस्याएं समझेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार इसे सकारात्मक तरीके से लेगी और हम मदद करने जा रहे हैं, ना कि उनकी समस्याएं बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुद्दे को भटकाने की कोशिश की और वे संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। राजद सांसद मनोज झा ने मणिपुर रवाना होने से पहले कहा कि हम मणिपुर के लोगों को सुनने और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी समुदाय के लोगों को सुनने की कोशिश करेंगे। यह हमारा एकमात्र उद्देश्य है। AAP सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसद आज मणिपुर का दौरा करेंगे।सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है और PM संसद में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमने जमीनी हालात देखने के लिए मणिपुर का दौरा करने का फैसला किया है। ये सांसद पहुंचेंगे मणिपुर विपक्षी I.N.D.I.A. गठबंधन की तरफ से जारी की गई लिस्ट में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई, जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, टीएमसी की सुष्मिता देव, डीएमकी की कनिमोझी कुरुणानिधी, सीपीआई के संदोष कुमार, सीपीआईएम के एए रहीम, राजद के मनोज झा, सपा के जावेद अली खान, जेएएम की महुआ माझी का नाम शामिल है।

