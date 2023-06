Manipur Violence: हिंसा रोकने के लिए सरकार ने बनाई शांति समिति, राज्यपाल को बनाया अध्यक्ष- CM के अलावा विपक्षी नेता भी शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के समय इंटरनेट पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

मणिपुर में हिंसा (Source- Indian Express)

