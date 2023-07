Manipur Violence: ‘मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर…’, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बयान, बोले- मेरी पहली जिम्मेदारी कानून व्यवस्था कायम करना

Manipur Violence: मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनता ने चुना है, उन्होने कहा, “मैं जनता की इच्छा से मुख्यमंत्री हूं, अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।”

मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह (Source- Twitter/ @NBirenSingh)

मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है। दो महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाए जाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर संसद से सड़क तक देश भर में विरोध देखा गया है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां भाजपा सरकार पर हिंसा रोकने में नाकाम साबित होने का आरोप लगा रही हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। लेकिन एन बीरेन सिंह का कहना है कि वह इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। ‘इस्तीफा नहीं दूंगा लेकिन केंद्रीय नेतृत्व बोले तो दे सकता हूं’ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने साफ किया है कि वह इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। मणिपुर में लगातार जारी हिंसा के बीच प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर भारी दबाव है। पिछले दिनों या खबर चर्चा में थी कि वह इस्तीफा देने निकले थे लेकिन कुछ महिलाओं ने उनका इस्तीफा पत्र फाड़ दिया। इंडिया टूडे के मुताबिक जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनता ने चुना है, उन्होने कहा, “मैं जनता की इच्छा से मुख्यमंत्री हूं, अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।” ‘मुझसे किसी ने इस्तीफे के लिए नहीं कहा’ सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि वह दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक प्रदेश के सीएम हैं। उन्हें केंद्रीय नेतृत्व जो भी आदेश उसका पालन करेंगे। उन्होने कहा, “मेरी पहली जिम्मेदारी मणिपुर में कानून व्यवस्था कायम करना और जल्द से जल्द शांति बहाल करना है, किसी ने अभी तक मुझसे इस्तीफे के लिए नहीं कहा है।” Also Read Parliament Monsoon Session: ‘हमारा अपमान करें लेकिन देश का ना करें’, संजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना ‘कानून व्यवस्था कायम करेंगे’ मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि उनकी नज़र प्रदेश में शांति स्थापित करने पर है और वह अराजक तत्वों पर नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार सेना के साथ मिलकर राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही हालात बेहतर हो जाएंगे।

