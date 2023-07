मणिपुर की हिंसा… टमाटर के आसमान छूते भाव, UCC पर मंथन और अजित पवार का सबसे बड़ा सियासी खेल, एक महीने में बदल गई देश की फिजा

30 दिनों में बदली देश की फिजा

देश की राजनीति कब क्या खेल दिखा दे, कोई नहीं बता सकता। इस राजनीति में मुद्दे होते हैं, उन पर गरमाती सियासत रहती है और आरोप-प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है। पिछले 30 दिनों में तो इस देश ने अचानक से कई बड़े मुद्दों की एक साथ बरसात देख ली है। मणिपुर में भयंकर हिंसा जारी है, टमाटर के दाम ने लोगों को लाल कर रखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी ने सियासी बिसात बिछाई और सबसे बड़ा महाराष्ट्र में सियासी खेला हो गया है। इन मुद्दों ने देश की फिजा को बदलने का काम किया है, वो भी इस तरह से कि इन मुद्दों से सभी का कुछ ना फायदा हुआ है। महंगाई ने विपक्ष को नया मुद्दा दिया है, यूसीसी ने बीजेपी को 2024 के लिए नेरेटिव सेट करने का अवसर प्रदान कर दिया है, और इसके ऊपर अजित पवार के खेल ने चाचा शरद की सियासत को करारी चोट दी है। मणिपुर क्योंकि पूर्वोत्तर का राज्य है, ऐसे में वहां जारी हिंसा का मुद्दा ‘आया राम गया राम’ वाली श्रेणी में आ सकता है जो कभी सुर्खियों में आता है तो कभी दूसरे मुद्दों के सामने दब सा जाता है। लेकिन यहां बात सबसे पहले मणिपुर हिंसा की ही की जाएगी क्योंकि वहां जारी बवाल ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मणिपुर हिंसा पूर्वोत्तर का ये राज्य कई सालों बाद भयंकर हिंसा का दौर देख रहा है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, अभी भी जमीन पर स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। इस संघर्ष की शुरुआत 27 अप्रैल को हुई थी जब उस जिम को आग के हवाले कर दिया गया जिसका अगले दिन सीएम बीरेन सिंह उद्घाटन करने वाले थे। वो एक आग उस हिंसा का संकेत थी जो पूरे राज्यो को आने वाले दिनों में अपनी चपेट में लेने वाली थी। ऐसा हुआ भी और अगले ही दिन धारा 144 लगा दी गई और पांच दिन के लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस एक्शन का जमीन पर कोई असर नहीं हुआ, पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में संघर्ष जारी रहा, हिंसा रोकने के लिए आंसू गैस के गोले तक दाग दिए गए। ऐसे में एक तरफ बल प्रयाोग रहा तो दूसरी तरफ विद्रोह ने हालात खराब किए। इस मणिपुर हिंसा का टर्निंग प्वाइंट तीन मई को देखने को मिला जब राज्य में All Tribal Students Union of Manipur (ATSUM) ने एक बड़ी रैली निकाली। इस रैली में 60 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस बात का विरोध किया जा रहा था कि किसी भी कीमत पर मे मैतई को अनुसूचित जनजाति वाली कैटेगरी में ना डाल दिया जाए। अब उस विरोध प्रदर्शन के दौरान Torbung इलाके में हिंसा भड़क गई। दो लोगों की मौत हुई और 11 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक समय कहा जा रहा था कि इस हिंसा की वजह से मणिपुर सीएम अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन कुछ घंटों के अंदर घटनाक्रम ऐसे बदले कि इस्तीफा देने से मना कर दिया गया। वैसे बड़े नेताओं में गृह मंत्री अमित शाह और फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मणिपुर का दौरा किया। टमाटर के आसमान छूते भाव देशभर में टमाटर के दाम में आग लगी हुई है। एक महीने पहले तक टमाटर 5 से 10 रुपये प्रति किलो में मिल रहा था, अब वहीं पेट्रोल के दामों पर मिल रहा है। दिल्ली में टमाटर के दाम 140 रुपये प्रति किलो पहुंच चुके हैं। चेन्नई में टमाटर का रेट 117 रुपये किलो चल रहा है। मायानगरी मुंबई की बात करें तो वहां पर टमाटर के दाम 110 रुपये तक पहुंच गए हैं।

