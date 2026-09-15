मणिपुर में हालात एकबार फिर चिंताजनक हो चुके हैं। हिंसा की आग फिर भड़क चुकी है। मंगलवार को तामेंगलोंग जिले में एक गांव के बाहर कुकी समुदाय की दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना 13 सितंबर की घटना के बाद हुई है जिसमें 4 लोगों की हत्या की गई थी। वह भी कुकी समुदाय के थे।

मंगलवार की घटना की जानकारी अधिकारियों ने दी है। जानकारी के मुताबिक, ताजा हिंसा की घटना में संदिग्ध उग्रवादियों ने एक गांव के बाहर दो महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया और कुछ फार्महाउस को आग के हवाले कर दिया।

हथियारबंद उग्रवादियों ने किया हमला

अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह हत्या तामेंगलोंग और नोनी जिलों में दो महिलाओं समेत चार लोगों की गोली मारकर हत्या के दो दिन बाद हुई है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि हथियारबंद उग्रवादियों ने कुकी समुदाय की दो महिलाओं को गोली मार दी जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि यह महिलाएं लीसांगफाई गांव के अंदरूनी इलाके में एक सुनसान खेत में जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने गई थीं।

कुछ फार्महाउस को किया आग के हवाले

अधिकारियों ने मृतक महिलाओं की पहचान उजागर करते हुए बताया कि मरने वालों की पहचान 60 साल के चोंगा सितल्हो और किम्बोई सिंगसन (30) के तौर पर हुई है। उनके शव खेत में गोली लगने के निशान के साथ मिले और गांववालों ने दोनों महिलाओं की लाश को बरामद कर दिया। उग्रवादियों ने कुछ कच्चे फार्महाउस में भी आग लगा दी।

रविवार को मारे गए थे 4 लोग

इससे पहले रविवार (13 सितंबर 2026) को भी मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में ही एक कपल समेत 4 लोगों की हत्या की गई थी। इस घटना में 6 साल का बच्चा भी घायल हुआ था। अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यहां भी हथियारबंद बदमाशों ने दो अलग-अलग हमलों में एक जोड़े समेत चार लोगों को मौत की हत्या कर दी थी और बच्चे को भी गोली लगी थी। इस हफ्ते में हुई यह दो घटनाएं मणिपुर में काफी समय तक रही शांति के बाद के ताजा हमले हैं।

बता दें कि मई 2023 में घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी पर रहने वाले कुकी समुदायों के बीच शुरू हुए जातीय संघर्ष में कम से कम 306 लोगों की जान चली गई, 49 लोग लापता हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

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किसी भी सरकार की यह नीतिगत और नैतिक जिम्मेदारी होती है कि समाज में शांति एवं सौहार्द बना रहे। तभी आम लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। मगर, लंबे समय से जातीय हिंसा और सामाजिक तनाव से जूझ रहे मणिपुर में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन हिंसक घटनाओं का राज्य की सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…