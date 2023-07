Manipur News: उग्र हुई महिलाओं की रैली, केंद्रीय मंत्री के घर पर कर दी पत्थरबाजी, दो महीने में दूसरी घटना

Manipur Violence: इससे पहले 16 जून को उग्र भीड़ ने केंद्रीय मंत्री के घर पर आग लगा दी थी। हालांकि, उस वक्त केंद्रीय मंत्री अपने घर पर मौजूद नहीं थी।

Manipur Violence: इंफाल में उग्र महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री के आवास पर की पत्थरबाजी। (फोटो सोर्स: PTI)

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram