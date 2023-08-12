Manipur Muslims: \u092e\u0923\u093f\u092a\u0941\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u093e\u0924\u0940\u092f \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e \u092d\u0921\u093c\u0915\u0947 100 \u0926\u093f\u0928 \u0938\u0947 \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u0939\u094b \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u0927\u0940\u0930\u0947-\u0927\u0940\u0930\u0947 \u0938\u093e\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u092e\u0947\u0902 \u0932\u094c\u091f \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092a\u093f\u091b\u0932\u0947 \u0915\u0941\u091b \u0926\u093f\u0928\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0915\u094b\u0908 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0918\u091f\u0928\u093e \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0906\u0908 \u0939\u0948, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u091d\u0921\u093c\u092a\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0941\u0915\u0940-\u092c\u0939\u0941\u092e\u0924 \u091a\u0941\u0930\u093e\u091a\u093e\u0902\u0926\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0914\u0930 \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908-\u092c\u0939\u0941\u092e\u0924 \u092c\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0915\u093e \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930 \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e\u0930 \u0917\u094b\u0932\u0940\u092c\u093e\u0930\u0940 \u0914\u0930 \u092c\u092e \u0939\u092e\u0932\u0947 \u0928\u0908 \u0938\u093e\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f \u092c\u093e\u0924 \u092c\u0928 \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092d\u0942\u092e\u093f \u0915\u0940 \u092a\u091f\u094d\u091f\u0940 \u092a\u0930 \u0907\u0928 \u0926\u094b\u0928\u094b\u0902 \u091c\u093f\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a 35 \u0915\u093f\u092e\u0940 \u0915\u0940 \u0926\u0942\u0930\u0940 \u092a\u0930 \u0915\u0941\u091b \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u092a\u0902\u0917\u0932 \u092f\u093e \u092e\u0941\u0938\u094d\u0932\u093f\u092e \u0930\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u0915\u0941\u0915\u0940 \u091c\u0928\u091c\u093e\u0924\u093f \u0914\u0930 \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0918\u093e\u0924\u0915 \u0917\u094b\u0932\u0940\u092c\u093e\u0930\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0902\u0938 \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092e\u0923\u093f\u092a\u0941\u0930 \u0915\u0940 \u0905\u0928\u0941\u092e\u093e\u0928\u093f\u0924 32 \u0932\u093e\u0916 \u0915\u0940 \u0906\u092c\u093e\u0926\u0940 \u092e\u0947\u0902 9 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0932\u093f\u092e \u0939\u0948\u0902\u0964 \u091c\u0948\u0938\u0947-\u091c\u0948\u0938\u0947 \u0915\u0941\u0915\u0940 \u0914\u0930 \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0932\u0921\u093c\u093e\u0908 \u092c\u0922\u093c\u0924\u0940 \u091c\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0926\u094b\u0928\u094b\u0902 \u092a\u0915\u094d\u0937\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0902\u0938\u0947 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0932\u093f\u092e \u0938\u092e\u0941\u0926\u093e\u092f \u0915\u0947 \u0932\u094b\u0917 \u0936\u093e\u0902\u0924\u093f \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 NDTV \u0915\u0940 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915, \u091c\u092c \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e\u0915\u0930\u094d\u092e\u0940 \u092c\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u094d\u0935\u093e\u0915\u094d\u091f\u093e \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u0947\u0964 \u0909\u0938 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0928\u0947 \u0938\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092c\u0948\u0930\u093f\u0915\u0947\u0921 \u0932\u0917\u093e \u0926\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 \u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0935\u0940 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0905\u0917\u094d\u0930\u093f\u092e \u092a\u0902\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u094b \u091a\u093f\u0939\u094d\u0928\u093f\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e, \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0909\u0938\u0938\u0947 \u0906\u0917\u0947 \u091a\u0942\u0921\u093c\u093e\u091a\u093e\u0902\u0926\u092a\u0941\u0930, \u0915\u0941\u0915\u0940-\u092a\u094d\u0930\u092d\u0941\u0924\u094d\u0935 \u0935\u093e\u0932\u093e \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930 \u0939\u0948\u0964 \u092c\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941\u092a\u0941\u0930 \u092e\u0947\u0902 9 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0924\u0940\u0928 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0917\u094b\u0932\u0940 \u092e\u093e\u0930\u0915\u0930 \u0939\u0924\u094d\u092f\u093e \u0915\u0930 \u0926\u0940 \u0917\u0908 6 \u0905\u0917\u0938\u094d\u0924 \u0915\u094b \u092c\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0914\u0930 \u0909\u0938\u0915\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0938\u0939\u093f\u0924 \u0924\u0940\u0928 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0917\u094b\u0932\u0940 \u092e\u093e\u0930\u0915\u0930 \u0939\u0924\u094d\u092f\u093e \u0915\u0930 \u0926\u0940 \u0917\u0908\u0964 \u0907\u0938 \u0935\u093e\u0930\u0926\u093e\u0924 \u0915\u094b \u0905\u0902\u091c\u093e\u092e \u0924\u092c \u0926\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u091c\u092c \u0935\u094b \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0918\u0930 \u092a\u0930 \u0938\u094b \u0930\u0939\u0947 \u0925\u0947\u0964 \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u0938\u092e\u0941\u0926\u093e\u092f \u0928\u0947 \u0906\u0930\u094b\u092a \u0932\u0917\u093e\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u091a\u0941\u0930\u093e\u091a\u093e\u0902\u0926\u092a\u0941\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u0926\u092e\u093e\u0936\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0930\u093e\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0918\u0941\u0938\u092a\u0948\u0920 \u0915\u0940 \u0914\u0930 \u092a\u0930\u093f\u0935\u093e\u0930 \u092a\u0930 \u0939\u092e\u0932\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e\u0964 Also ReadManipur Violence: \u2018\u092e\u0923\u093f\u092a\u0941\u0930 \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e \u0915\u093e \u0938\u092e\u093e\u0927\u093e\u0928 \u0926\u093f\u0932 \u0938\u0947 \u0906\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f, \u0917\u094b\u0932\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0928\u0939\u0940\u0902\u2019, \u0905\u0938\u092e CM \u0939\u093f\u092e\u0902\u0924\u093e \u092c\u093f\u0938\u094d\u0935\u093e \u0938\u0930\u092e\u093e \u0928\u0947 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0939\u0940 \u092f\u0939 \u092c\u093e\u0924? \u092c\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u092e\u0940\u092f\u0924 \u0909\u0932\u092e\u093e-\u090f-\u0939\u093f\u0902\u0926 \u0915\u0947 \u0938\u0932\u093e\u0909\u0926\u094d\u0926\u0940\u0928 \u0915\u093e\u0938\u093f\u092e\u0940 \u0928\u0947 \u090f\u0928\u0921\u0940\u091f\u0940\u0935\u0940 \u0915\u094b \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e, '\u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923, \u0915\u094d\u0935\u093e\u0915\u094d\u091f\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0926\u094b \u092e\u0938\u094d\u091c\u093f\u0926\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u092c\u0932\u094b\u0902 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0915\u0941\u091b \u0918\u0902\u091f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0914\u0930 \u0917\u094b\u0932\u0940\u092c\u093e\u0930\u0940 \u0939\u0941\u0908, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0939\u092e\u0928\u0947 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u092c\u0924\u093e\u0908, \u091c\u093f\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0935\u0947 \u091a\u0932\u0947 \u0917\u090f\u0964' \u0915\u094d\u0935\u093e\u0915\u094d\u091f\u093e \u092e\u0947\u0902 90 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u0939\u0948 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0932\u093f\u092e \u0906\u092c\u093e\u0926\u0940 \u092c\u0924\u093e \u0926\u0947\u0902, \u0915\u094d\u0935\u093e\u0915\u094d\u091f\u093e \u090f\u0915 \u092c\u0939\u0941\u091c\u093e\u0924\u0940\u092f \u0907\u0932\u093e\u0915\u093e \u0939\u0948, \u091c\u0939\u093e\u0902 \u0915\u092d\u0940 \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u0914\u0930 \u0915\u0941\u0915\u0940 \u092a\u0921\u093c\u094b\u0938\u0940 \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939\u0924\u0947 \u0925\u0947\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f, \u0936\u0939\u0930 \u0915\u0940 \u0906\u092c\u093e\u0926\u0940 \u092e\u0947\u0902 90 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0932\u093f\u092e \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f, \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0935\u091c\u0942\u0926 \u092e\u0923\u093f\u092a\u0941\u0930 \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0916\u0941\u0926 \u0915\u094b \u092e\u0948\u0924\u0908 \u0914\u0930 \u0915\u0941\u0915\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0917\u094b\u0932\u0940\u092c\u093e\u0930\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0916\u0941\u0926 \u0915\u094b \u0905\u0938\u0939\u093e\u092f \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u092b\u0902\u0938\u093e \u0939\u0941\u0906 \u092a\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0915\u094d\u0935\u093e\u0915\u094d\u091f\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0906\u091c\u0940\u0935\u093f\u0915\u093e \u092a\u0942\u0930\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u0938\u0947 \u0924\u092c\u093e\u0939 \u0939\u094b \u091a\u0941\u0915\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0932\u093f\u092e \u0938\u094d\u0915\u093e\u0932\u0930 \u0928\u093e\u0938\u093f\u0930 \u0916\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u090f\u0928\u0921\u0940\u091f\u0940\u0935\u0940 \u0915\u094b \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e, '\u0915\u094d\u0935\u093e\u0915\u094d\u091f\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0932\u094b\u0917 \u0926\u0939\u0936\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u0940 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0916\u093e\u0926\u094d\u092f \u092a\u0926\u093e\u0930\u094d\u0925\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0906\u0935\u0936\u094d\u092f\u0915 \u0935\u0938\u094d\u0924\u0941\u0913\u0902 \u0915\u0940 \u0915\u0940\u092e\u0924\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u093e\u0930\u0940 \u0935\u0943\u0926\u094d\u0927\u093f \u0939\u094b \u0917\u0908 \u0939\u0948\u0964 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0906\u091c\u0940\u0935\u093f\u0915\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u091a\u0932 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0924 \u0910\u0938\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u093f \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u092a\u0922\u093c\u093e\u0908 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0938\u0915\u0924\u0947, \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u092d\u093e\u0930\u0940 \u0938\u0902\u0916\u094d\u092f\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092c\u092e\u092c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923 \u0915\u094b\u0908 \u0938\u094d\u0915\u0942\u0932 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092c\u091a\u093e \u0939\u0948'\u0964 Also Read'2024 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0909\u0917\u0947\u0917\u093e \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0915\u093e \u0938\u0942\u0930\u091c', \u0938\u093e\u092e\u0928\u093e \u0915\u0947 \u0938\u0902\u092a\u093e\u0926\u0915\u0940\u092f \u092e\u0947\u0902 \u092e\u094b\u0926\u0940-\u0936\u093e\u0939 \u092a\u0930 \u0924\u0940\u0916\u093e \u0939\u092e\u0932\u093e \u0910\u0938\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0932\u093f\u092e \u0938\u092e\u0941\u0926\u093e\u092f \u0928\u0947 \u0915\u0941\u0915\u0940 \u0914\u0930 \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u0926\u094b\u0928\u094b\u0902 \u092a\u0915\u094d\u0937\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e \u092c\u0902\u0926 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932 \u0915\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u090f\u0915 \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u0940\u092f \u092e\u0941\u0938\u094d\u0932\u093f\u092e \u0928\u0947\u0924\u093e \u0939\u093e\u091c\u0940 \u0930\u092b\u0924 \u0905\u0932\u0940 \u0928\u0947 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e, "\u0939\u092e \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u092a\u0902\u0917\u0932 \u090f\u0915 \u0905\u0932\u094d\u092a\u0938\u0902\u0916\u094d\u092f\u0915 \u0938\u092e\u0941\u0926\u093e\u092f \u0939\u0948\u0902, \u0914\u0930 \u0928\u0947\u092a\u093e\u0932\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0905\u0928\u094d\u092f \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0924\u0930\u0939, \u0939\u092e \u092d\u0940 \u092c\u0941\u0930\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0935\u093f\u0924 \u0939\u0941\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u091c\u0940\u0935\u0928 \u092c\u093e\u0927\u093f\u0924 \u0939\u094b \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0939\u092e \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u0914\u0930 \u0915\u0941\u0915\u0940 \u092d\u093e\u0907\u092f\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u092c\u0939\u0928\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0936\u093e\u0902\u0924\u093f \u0935\u093e\u092a\u0938 \u0932\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964" \u092e\u0923\u093f\u092a\u0941\u0930 \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0935\u0939\u093e\u0902 \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0938\u094d\u0932\u093f\u092e \u0928\u0947\u0924\u093e \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u0938\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0915\u094d\u0937\u0947\u0924\u094d\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0935\u0930 \u0915\u0940 \u092e\u093e\u0902\u0917 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0906\u090f \u0925\u0947\u0964 \u092c\u0924\u093e \u0926\u0947\u0902, \u0915\u094d\u0935\u093e\u0915\u094d\u091f\u093e \u0936\u0939\u0930 - \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908-\u092a\u094d\u0930\u092d\u0941\u0924\u094d\u0935 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u092c\u093f\u0937\u094d\u0923\u0941\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0940 \u0915\u0941\u0915\u0940-\u092c\u0939\u0941\u092e\u0924 \u091a\u0941\u0930\u093e\u091a\u093e\u0902\u0926\u092a\u0941\u0930 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0940 \u0938\u0940\u092e\u093e \u092a\u0930 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924 \u0939\u0948, \u091c\u094b \u092a\u093f\u091b\u0932\u0947 \u0924\u0940\u0928 \u092e\u0939\u0940\u0928\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e \u0915\u0947 \u0928\u093f\u0936\u093e\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0915\u092e \u0938\u0947 \u0915\u092e 12 \u0932\u094b\u0917 \u0918\u093e\u092f\u0932 \u0939\u0941\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092e\u0923\u093f\u092a\u0941\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0948\u0938\u0947 \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0939\u0941\u0908 \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e? \u092e\u0923\u093f\u092a\u0941\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e \u0915\u0947 \u0915\u0930\u0940\u092c 100 \u0926\u093f\u0928 \u0938\u0947 \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u0939\u094b \u091a\u0941\u0915\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0906\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u0915 \u0906\u0902\u0915\u0921\u093c\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915 \u0905\u092c \u0924\u0915 \u0907\u0938 \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e \u0915\u0940 \u0906\u0917 \u092e\u0947\u0902 160 \u0938\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092e\u094c\u0924 \u0939\u094b \u091a\u0941\u0915\u0940 \u0939\u0948, \u091c\u092c\u0915\u093f \u0938\u0948\u0915\u0921\u093c\u094b\u0902 \u0932\u094b\u0917 \u0918\u093e\u092f\u0932 \u0939\u0941\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0939\u091c\u093e\u0930\u094b\u0902 \u0932\u094b\u0917 \u0905\u092a\u0928\u093e \u0918\u0930 \u091b\u094b\u0921\u093c\u0915\u0930 \u092a\u0932\u093e\u092f\u0928 \u0915\u0930 \u091a\u0941\u0915\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0948\u0915\u0921\u093c\u094b\u0902 \u0917\u093e\u0902\u0935 \u0924\u092c\u093e\u0939 \u0939\u094b \u091a\u0941\u0915\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092e\u0902\u0926\u093f\u0930 \u0914\u0930 \u091a\u0930\u094d\u091a \u0928\u0937\u094d\u091f \u0915\u0930 \u0926\u093f\u092f\u0947 \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092f\u0939\u093e\u0902 \u0924\u0915 \u0915\u093f \u0909\u092a\u0926\u094d\u0930\u0935\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0925\u093e\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0915\u0947 \u0939\u0925\u093f\u092f\u093e\u0930 \u0924\u0915 \u0932\u0942\u091f \u0932\u093f\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 ST \u0915\u093e \u0926\u0930\u094d\u091c\u093e \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u091a\u093e\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948 \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u0938\u092e\u0941\u0926\u093e\u092f? \u092e\u0948\u0924\u0947\u0908 \u0938\u092e\u0941\u0926\u093e\u092f \u0915\u094b \u0905\u0928\u0941\u0938\u0942\u091a\u200d\u093f\u0924 \u091c\u0928\u091c\u093e\u0924\u200d\u093f (\u090f\u0938\u091f\u0940) \u0915\u0940 \u0932\u200d\u093f\u0938\u094d\u200d\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u200d\u093f\u0932 \u0915\u200d\u093f\u090f \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u092e\u093e\u0902\u0917 \u090f\u0915 \u0926\u0936\u0915 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u091c\u094d\u200d\u092f\u093e\u0926\u093e \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0940 \u0939\u0948\u0964 2012 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0928\u0947 The Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur (STDCM) \u0928\u093e\u092e \u0915\u0947 \u0938\u0902\u0917\u0920\u0928 \u0928\u0947 \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e\u0930 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0932\u200d\u093f\u090f \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 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