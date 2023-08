Manipur Muslims: मणिपुर के मुस्लिमों का दर्द, मैतेई-कुकी की लड़ाई में कैसे पिस रहा ये समुदाय, सामने आई लोगों की आपबीती

Manipur Muslims: मणिपुर की अनुमानित 32 लाख की आबादी में 9 प्रतिशत मुस्लिम हैं। जैसे-जैसे कुकी और मैतेई के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है। दोनों पक्षों के बीच हिंसा में फंसे मुस्लिम समुदाय के लोग शांति की अपील कर रहे हैं।

न्यूज डेस्क Edited by Vivek Awasthi Written by

Manipur Muslims: मणिपुर में भड़की हिंसा को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, इस बीच मुस्लिम समुदाय ने मैतेई-कुकी समुदाय से शांति की अपील की है। (फोटो सोर्स: File/PTI)

Follow us on



instagram

telegram