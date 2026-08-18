Manipur NRC: मणिपुर में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने की मांग को लेकर ‘कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डीलिमिटेशन स्टूडेंट विंग’ ने 17 अगस्त की आधी रात से राज्य में दो दिवसीय आम हड़ताल का ऐलान किया है।

राज्य में जनगणना 2027 के तहत हाउस-लिस्टिंग चरण की शुरुआत 17 अगस्त से सेल्फ-न्यूमरेशन के साथ प्रस्तावित है, जबकि मुख्य हाउस-लिस्टिंग अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जाना है।

जनगणना का विरोध तेज

हालांकि, इंफाल और घाटी के अन्य जिलों में जनगणना की तैयारियों के खिलाफ विरोध तेज़ हो गया है। छात्रों, व्यापारिक संगठनों और नागरिक समाज संगठनों ने इस प्रक्रिया का पूरी तरह से बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।

जेएफडी ने कहा, “जब तक 1951 को कट-ऑफ वर्ष मानकर अवैध प्रवासियों की पहचान नहीं कर ली जाती, तब तक मणिपुर में जनगणना से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर तुरंत रोक लगाई जाए।”

कई नागरिक संगठनों का मिला समर्थन

इस दो दिवसीय बंद को राज्य के कई प्रमुख संगठनों का समर्थन मिला है। इनमें ‘यूनाइटेड मैतेई नागा कमेटी मणिपुर’, ‘फेडरेशन ऑफ नागा सिविल सोसाइटी (FNCC)’, ‘चंदेल नागा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन’, ‘यूनाइटेड मैतेई पांगल कमेटी’ और ‘नेटिव पीपुल्स कमेटी मणिपुर’ शामिल हैं।

संगठन ने आम जनता से अपील की है कि वे सरकार पर एनआरसी लागू करने का दबाव बनाने के लिए इस बंद को सफल बनाएं।

सड़कों पर उतरे छात्र और व्यापारी, बाज़ार बंद

सोमवार को इंफाल घाटी में कई स्थानों पर एनआरसी की मांग को लेकर प्रदर्शन किए गए। राज्य के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र ‘ख्वाइरामबंद कैथेल’ में तीनों महिला बाज़ार समितियों ने जनसभाएं करने के बाद दुकानें पूरी तरह बंद रखीं।

इसके अलावा, क्वाकेथेल से केसमपत तक छात्रों ने एक विशाल रैली निकाली। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जनगणना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसके सामूहिक बहिष्कार का आह्वान किया। इंफाल के हाई-सिक्योरिटी ज़ोन में स्थित सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर भी छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया।

भारत-म्यांमार भूमि विनिमय की खबरों पर एएमएसयू की चिंता

प्रदर्शन में शामिल हुए ‘ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन’ ने एनआरसी की मांग के साथ-साथ भारत और म्यांमार के बीच संभावित भूमि विनिमय की खबरों का भी कड़ा विरोध किया। एएमएसयू के प्रतिनिधियों ने बयान जारी कर कहा, “मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के किसी भी ऐसे कदम से राज्य की सीमाओं पर सीधा असर पड़ सकता है।”

घाटी के विभिन्न इलाकों में हुए इन प्रदर्शनों के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिसके बाद संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।

मणिपुर में बीजेपी के विधायक एल. सुसींद्रो मैइती ने कहा है कि अगर राज्य सरकार लोगों के हितों के लिए काम नहीं करती है तो उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पूर्व मंत्री मैइती ने कुछ समय पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह पर भी हमला बोला था। पढ़िए पूरी खबर…