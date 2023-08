मणिपुर: भाजपा के कुकी विधायकों ने गृहमंत्री के बयान पर जताई आपत्ति, नाराजगी की ये है वजह

विधायकों ने अमित शाह से अवैध घुसपैठियों का ब्यौरा और हिंसा में उनके शामिल होने के सबूत भी मांगे।

सदन में बोलते गृहमंत्री अमित शाह (फोटो सोर्स- संसद टीवी)

लोकसभा में हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री के दिए एक बयान पर मणिपुर के कुकी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई है। राज्य के दस विधायकों ने कहा कि गृहमंत्री का बयान बहुत ही गैरजिम्मेदाराना था। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि राज्य में जातीय हिंसा की वजह म्यांमार से आ रहे शरणार्थी और अवैध घुसपैठिए हैं। ITLF ने भी बयान पर जताई चिंता विधायकों ने अमित शाह से अवैध घुसपैठियों का ब्यौरा और हिंसा में उनके शामिल होने के सबूत भी मांगे। जिन दस कुकी विधायकों ने गृहमंत्री के बयान की आलोचना की है उनमें से सात विधायक भाजपा के ही हैं। इनके अलावा इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) के सदस्यों ने भी गृहमंत्री के बयान की निंदा की है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक कुकी विधायकों ने राज्य में म्यांमार से आने वाले कथित अवैध घुसपैठियों के बारे में गृहमंत्री से जानकारी मांगी। Also Read Manipur News: म्यांमार से मणिपुर में क्यों हो रही घुसपैठ? गृह मंत्रालय बोला- पिछले हफ्ते गलत तरह से आए 718 लोग अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि पड़ोसी देश म्यांमार में दो साल पहले 2021 में हुए तख्ता पलट के दौरान भारी संख्या में उग्रवादियों पर कार्रवाई हुई थी। इस वजह से वहां से काफी अधिक कुकी शरणार्थी मणिपुर में आ गये थे। इससे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गृहमंत्री के मुताबिक इन शरणार्थियों के घाटी के जंगलों में बसने से वहां अचानक जनसांख्यिकीय में बदलाव आ गया। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम’ (ITLF) ने बयान जारी करके कहा कि राज्य में तीन महीने से चल रही हिंसा में 130 से अधिक कुकी लोगों की जानें जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कुल 44,425 आदिवासियों को विस्थापित होने को विवश होना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेतई और आदिवासी उनको परेशान कर रहे हैं।

Follow us on



instagram

telegram