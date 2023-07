मणिपुर में BSF जवान ने महिला के साथ की छेड़खानी, CCTV में कैद हुई वारदात

मणिपुर में BSF जवान ने कैमरे के सामने महिला के साथ छेड़खानी की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

मणिपुर में महिला के साथ छेड़खानी। (Social Media)

मणिपुर में एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। यहां बीएसएफ के हेड कांस्टेबल पर आरोप है कि उसने किराने की दुकान के अंदर महिला का यौन उत्पीड़न किया है। छेड़खानी का यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल आरोपी जवान के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे निलंबित कर दिया गया है। घटना पिछले सप्ताह की है। घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकाता है कि जवान महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है। इस वीडियो को तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक जवान वर्दी में है और राइफल लिए हुए है। वह महिला को बार-बार छू रहा है। आरोपी की पहचान हेड कांस्टेबल सतीश प्रसाद के रूप में हुई है। 20 जुलाई की है घटना एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना 20 जुलाई को इंफाल में पेट्रोल पंप के पास एक दुकान पर हुई। आरोपी की पहचान हेड कांस्टेबल सतीश प्रसाद के रूप में हुई है। उसे निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने आगे कहा कि शिकायत मिलने के बाद बीएसएफ ने आरोपी के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू कर दी है। आरोपी को कड़ी निगरानी में रखा गया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। Also Read पांचवी में छोड़ दिया था स्कूल पर कारनामे ऐसे कि पुलिस भी रह गई भौचक, जानिए 12 सौ से ज्यादा वारदातें करने वाले एलीट चोर की दास्तान महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो वायरल गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मणिपुर के थौबल जिले में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार से पहले दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने का वीडियो वायरल हुआ था। जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया था। इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें से एक किशोर है। इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने जिन आरोपियों की पहचान कर ली है उनके संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा बाकी दोषियों की पहचान की जा रही है। अधिकारी ने यह भी कहा कि हम उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं जो फर्जी खबरें प्रसारित कर रहे हैं।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram