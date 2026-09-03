मणिपुर के इंफाल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। थौबल जिले के याइरिपोक के बिष्णुनाहा इलाके में राज्य कांग्रेस विधायक कीशम मेघचंद्र के घर के पास बम ब्लास्ट हुआ है।

पुलिस के मुताबिक, घटना गुरुवार शाम करीब 8:15 मिनट की है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात शख्स ने कीशम मेघचंद्र सिंह के बिष्णुनाहा स्थित आवास के गेट के पास संदिग्ध विस्फोटक फेंका, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ।

हालांकि राहत की बात ये है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। धमाके के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

फिलहाल हमलावर कौन था और उसने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घटना को लेकर पुलिस की जांच जारी है।

कीशम मेघचंद्र मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाल ही पार्टी ने उनकी जगह तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके ओकराम इबोबी सिंह को मणिपुर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। वहीं मेघचंद्र को कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) का नेता नियुक्त किया गया।

विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता केइशम मेघचंद्र सिंह ने एक दिन पहले 2 सितंबर 2026 को राज्य सरकार से जातीय हिंसा को लेकर सवाल किया था। इसके जवाब में मणिपुर के गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह ने कहा कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए।

गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में स्थायी शांति बहाल करने के लिए समाज के सभी वर्गों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और मानवता की भावना को बनाए रखना चाहिए। सदन में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, “राज्य में शांति बहाल करने के लिए हम सभी को जिम्मेदारी उठानी चाहिए और मानवता की भावना अपनानी चाहिए.उन्होंने पूरे मणिपुर के धार्मिक और सामुदायिक नेताओं से भी अपील की कि वे आगे आएं और अलग-अलग समुदायों के बीच भरोसे की कमी को दूर करने और समाधान खोजने में रचनात्मक भूमिका निभाएं।”

25 मार्च, 2026 को भी कांग्रेस नेता के घर के बाहर हुआ था ब्लास्ट

इससे पहले 25 मार्च, 2026 को कांग्रेस के लेबर डिपार्टमेंट के चेयरमैन तोइजाम लोकेन्द्रो के घर के गेट के पास ब्लास्ट हुआ है। उस

कीशम मेघचंद्र ने घटना की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि हाई-सिक्योरिटी जोन में कांग्रेस नेता के घर के बाहर धमाका होना इंफाल की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

कीशम मेघचंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि कांग्रेस नेता और मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेबर डिपार्टमेंट के चेयरमैन तोइजाम लोकेन्द्रो सिंह के आवास पर बम की धमकी और धमाके की घटना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने था कहा कि हाई-सिक्योरिटी जोन के अंदर सिविलियन इलाके में इस तरह की घटना होना इंफाल की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

मेघचंद्र ने घटना को बेहद चौंकाने वाला बताया था और प्रशासन से कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीरता से कदम उठाने की मांग की थी। उन्होंने धमाके के पीछे जिम्मेदार लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है थी। उन्होंने था कहा कि सरकार को बिना किसी देरी के जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन, दुर्भाग्यवश, आज कीशम मेघचंद्र आवास के पास ही बम ब्लास्ट हो गया।

बता दें, मणिपुर में 2023 से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय संघर्ष जारी है। इसी वजह से राज्य में सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और राजनीतिक संवाद लगातार राष्ट्रीय चर्चा का विषय बने हुए हैं।

‘TMC से NCPI में गए सांसद 22 सितंबर तक दें जवाब’, ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर दिया समय

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को टीएमसी से बगावत कर NCPI में गए सांसदों को टीएमसी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। टीएमसी ने अपनी याचिका में इन सभी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले भी ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी से मुलाकात के बाद 26 अगस्त को इन सभी सांसदों को नोटिस भेजा था और 7 दिन के भीतर जवाब मांगा था। पढ़ें पूरी खबर।