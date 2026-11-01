मणिपुर के सेनापति जिले में शनिवार को दो लापता कुकी-ज़ो युवकों के शव मिले हैं। इससे एक दिन पहले नोनी जिले में हथियारबंद बदमाशों के साथ गोलीबारी में इसी समुदाय के तीन लोग मारे गए थे। मरने वालों की पहचान 20 साल के पाओगिनलाल हैंगसिंग और 20 साल के टिंगिनलुन चोंगलोई के तौर पर हुई है, जो 28 अक्टूबर को तफौ कुकी गांव से लापता हो गए थे। उनके शव को कांगपोकपी ले जाया गया, जहां उनकी मौत की पुष्टि के बाद तनाव बना हुआ है।

युवकों को लापता होने के बाद सदर हिल्स की कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (CoTU) ने उनकी तुरंत और सुरक्षित रिहाई की मांग करते हुए कांगपोकपी जिले में 48 घंटे का टोटल शटडाउन बुलाया था। यह शटडाउन रविवार को भी जारी रहा।

सर्च ऑपरेशन में जुटी टीमें

मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक, दोनों युवकों के लापता होने के बाद कई सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए। शुरुआती सर्च में मणिपुर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और असम राइफल्स की जॉइंट टीमें शामिल थीं। रविवार को, मणिपुर पुलिस, कमांडो बटालियन फॉर रेज़ोल्यूट एक्शन (CoBRA), CRPF, असम राइफल्स और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की एक जॉइंट टीम ने नेशनल हाईवे-2 के पूरब में सेनापति फाइबुंग रोड के पास आम इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने जरूरी कानूनी फॉर्मैलिटी और दूसरे प्रोसेस पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि हत्याओं के लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे।

पुलिस कर रही मामले की जांच

जिले में तनावपूर्ण हालात के बीच किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए सुरक्षाबलों ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। मौतों के हालात और ज़िम्मेदार लोगों की पहचान की जांच अभी भी चल रही है।