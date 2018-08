करीब आठ माह बाद कांग्रेस पार्टी में वापसी के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर इन दिनों कश्मीर में हैं। यहां उन्होंने कहा कि कश्मीर विवाद को समाप्त करने के लिए हुर्रियत को भी सभी वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, “अगर मैं यहां आ रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं कश्मीरियों को अपना समझता हूं। अगर कोई हमसे अलग होना चाहता है तो हमें उससे भी बात करनी चाहिए। मैं बहुत सारे कश्मीरियों को जानता हूं जो भारत के साथ रहना चाहते हैं। हम पिछले साल मई महीने में यहां आये थे, तो हमने हुर्रियत को दावत दी थी। उसमें बांदे साहब आये थे। हम सबसे मिले। कुछ लोग इस वजह से नहीं आये, क्योंकि उन्हें कैद कर रखा गया था। तब हम यासिन मलिक से नहीं मिल पाये थे। कल हमने एक दोस्त के माध्यम से उन्हें फोन करवाया था, कि मैं अब दुबारा आ रहा हूं। क्या मैं मिल सकता हूं? इस पर उन्होंने कहा कि, ‘मैं आपसे दिल्ली में मिलूंगा, यहां मैं किसी से नहीं मिल रहा हूं।’ मेरा मानना है कि हुर्रियत को भी सभी वार्ता में शामिल करना चाहिए।”

#WATCH: Mani Shankar Aiyar in Srinagar says ‘Hurriyat should be included in all dialogues too’. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/j5xrwtYM9l

— ANI (@ANI) August 25, 2018