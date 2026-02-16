कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की तारीफ कर दी। इसके बाद से वह कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए। मणि शंकर अय्यर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि सीएम विजयन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कांग्रेस केरल में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वापसी की उम्मीद कर रही है। मणि शंकर अय्यर के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और महासचिव जयराम रमेश ने बयान दिया। इसके बाद मणिशंकर अय्यर ने दोनों को घेरा।
‘पवन खेड़ा प्रवक्ता नहीं तोता’
मणि शंकर अय्यर ने कहा, “मैं चाहता हूं कि आप पवन खेड़ा को एक संदेश भेजें। उन्होंने दिल्ली में एमए बेबी के साथ गठबंधन किया है और यहां पिनरई विजयन के साथ मेरे गठबंधन से वे नाराज़ हो रहे हैं। ये किस तरह के कांग्रेसी हैं? सबसे बड़ी बात पवन खेड़ा को प्रवक्ता बनाकर कोई पार्टी कितनी मूर्ख हो सकती है? कांग्रेस में लाखों लोग हैं जो उनसे बेहतर प्रवक्ता बन सकते हैं। ये तो बस एक कठपुतली है, जयराम रमेश जो कहते हैं वही पवन बोलते है। एक ही बात दोहराते रहते है, ये प्रवक्ता नहीं तोता हैं।”
मणि शंकर अय्यर ने कहा किमैं कांग्रेस पार्टी में हूं, मैंने इसे नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर पवन खेड़ा मुझे निष्कासित करने जा रहे हैं, तो मैं खुशी-खुशी बाहर जाकर पार्टी छोड़ने के बाद उनकी पोल खोलूंगा।
कांग्रेस ने मणि शंकर अय्यर से किया किनारा
केरल सीएम पर मणि शंकर के बयान के बाद पवन खेड़ा ने X पर एक पोस्ट में कहा था, “मणि शंकर अय्यर का पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। वे विशुद्ध रूप से अपनी व्यक्तिगत क्षमता से बोलते और लिखते हैं।” वहीं पवन खेड़ा के बयान पर जयराम रमेश ने कहा, “इसमें कोई शक नहीं है। केरल की जनता अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह शासन के लिए यूडीएफ को वापस लाएगी। वे यह भी जानते हैं कि एलडीएफ और भाजपा गुप्त रूप से सहयोगी हैं।” पढ़ें विजयन पर मणि शंकर अय्यर का बयान
