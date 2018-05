पाकिस्तान पहुंच मणिशंकर अय्यर ने की जिन्ना की तारीफ, अमित शाह ने बोला हमला

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तस्वीर पर विवाद के बीच पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर ने मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की है। कथित तौर पर उन्होंने पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम (महान व्यक्ति) कहा है। अय्यर पाकिस्तान में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए हैं। जिन्ना की तारीफ करने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच साझा समझ का गजब तालमेल है। उन्होंने कांग्रेस पर गुजरात चुनाव की तरह ही कर्नाटक चुनाव में भी पाकिस्तान को शामिल करने का आरोप लगाया। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के लाहौर में हैं। यहां वह ‘थ्रेट टू सिक्युरिटी इन द 21th सेंचुरी; फाइंडिंग ए ग्लोबल वे फॉरवर्ड’ इंटरनेशनल कॉफ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस को लाहौर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके “India, Pakistan; Seeking through Truth, Reconciliation and Peace” नामक शीर्षक सत्र के मुख्य प्रवक्ता मणिशंकर अय्यर हैं।

पाकिस्तान पहुंचे मणिशंकर अय्यर ने जिन्ना की तारीफ करते हुए उन्हें कायदे आजम कहकर संबोधित किया। उन्होंने ये भी कहा कि कि वर्तमान की एनडीए सरकार ने हिंदुत्व की अवधारणा पेश की है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। अय्यर ने कहा कि उनको बताया गया कि कायदे आजम जिन्ना की तस्वीर को उनके (सरकार) गुंडों ने AMU से हटवा दी है।

मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया, ”कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच हैरान करने वाली टेलीपैथी है। कल पाकिस्तान सरकार ने टीपू सुल्तान को याद किया, जिसकी जयंती को कांग्रेस धूमधाम से बनाती है और आज मणिशंकर अय्यर ने जिन्ना की तारीफ की।” शाह ने अपने ट्वीट में एक स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें पाकिस्तान सरकार टीपू सुल्तान को उसकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रही है। खबर के अनुसार कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की।

Be it Gujarat or Karnataka polls, I fail to understand why Congress involves Pakistan! pic.twitter.com/isH9GmgET2

Yesterday Pakistan Government remembered Tipu Sultan, whose Jayanti Congress marks with fanfare and today Mr. Mani Shankar Aiyar admires Jinnah.

During Gujarat elections we saw how dinner meetings with topmost Pakistan officials were held to defeat BJP and now mutual love for Tipu Sultan and Jinnah.

I appeal to Congress not to involve foreign nations in our domestic politics. Let’s keep the discourse civil and positive.

— Amit Shah (@AmitShah) May 5, 2018