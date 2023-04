‘पहले खाओ, फिर किस्त में दाम चुकाओ’, पुणे के एक व्यापारी की किस्त पर आम की पेशकश

Mango Price: महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में देवगढ़ और रत्नागिरि के अल्फांसो या ‘हापुस’ आम को सबसे अच्छा आम माना जाता है और फिलहाल खुदरा बाजार में यह 800 से 1300 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बिक रहा है।

कोंकण क्षेत्र में देवगढ़ और रत्नागिरि के अल्फांसो या ‘हापुस’ आम को सबसे अच्छा आम माना जाता है (ANI Image)

Mango Price: अल्फांसो आम की कीमत बहुत अधिक होने के बीच महाराष्ट्र के पुणे के एक व्यापारी ने इस फल को को मासिक किस्त पर मुहैया कराने की पेशकश की है। ‘गुरुकृपा ट्रेडर्स एंड फ्रुट प्रोडक्ट्स’ के गौरव सानस ने कहा कि यदि रेफ्रीजेरेटर एवं एयर कंडीशनर किस्त पर खरीदे जा सकते हैं तो आम क्यों नहीं। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में देवगढ़ और रत्नागिरि के अल्फांसो या ‘हापुस’ आम को सबसे अच्छा आम माना जाता है और फिलहाल खुदरा बाजार में यह 800 से 1300 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बिक रहा है। सानस ने PTI के साथ बातचीत में दावा किया कि उनके परिवार की दुकान आम किस्त पर बेचने वाली देश में पहली दुकान है। उन्होंने कहा, “हमेशा आम का मौसम के शुरू में इसके दाम बहुत अधिक होते हैं। हमने सोचा कि यदि रेफ्रीजेरेटर, एसी और अन्य उपकरण किस्त पर बेचे जा सकते हैं तो आम क्यों नहीं। तब हर व्यक्ति आम खरीद सकता है।” Also Read इस साल और सेहतमंद रहेगी आमों की मल्लिका नूरजहां उन्होंने कहा कि उनकी दुकान पर किस्त पर आम खरीदने की प्रक्रिया बिल्कुल मोबाइल फोन किस्त पर खरीदने जैसी है। उन्होंने कहा कि ग्राहक को क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना होगा और उसकी खरीद रकम (मूल्य) को तीन, छह या 12 महीनों के किस्तों में तब्दील कर दिया जाएगा। सानस से कहा कि लेकिन यह योजना कम से कम 5,000 रुपये की खरीददारी पर ही उपलब्ध है और अबतक चार ग्राहकों ने इस योजना का लाभ उठाया है। https://www.jansatta.com/blank.html

