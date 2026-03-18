बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक परिवार अपने ही घर के सदस्य को कूरियर करने के लिए कूरियर ऑफिस पहुंचा था। उगादी और रमजान के कारण बेंगलुरु में बस टिकट की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसको लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं। इस बीच व्यालिकवाल के एक परिवार ने विरोध करने का एक नया तरीका चुना।

पिता को कूरियर करने पहुंच गया परिवार

17 मार्च की शाम को छह लोगों का एक परिवार विनायक सर्कल के पास एक कूरियर एजेंसी में एक बड़ा, फूला हुआ बोरा लेकर आया। परिवार ने उसे मंगलुरु कूरियर करने को कहा। जब उनसे पैकेज के अंदर रखी चीज के बारे में पूछा गया, तो परिवार ने बोरा खोल दिया और उसमें से एक बुज़ुर्ग आदमी बाहर निकला, जो सांस ले रहा था और पूरी तरह से ज़िंदा था।

इसे देखते ही कूरियर स्टाफ़ हैरान रह गया और उसने परिवार का अनुरोध मानने से इनकार कर दिया। स्टाफ ने समझाया कि किसी इंसान को पार्सल की तरह नहीं भेजा जा सकता। हालांकि अपनी अपनी बात पर अड़ा रहा। कूरियर स्टाफ के अनुसार, “परिवार ने कथित तौर पर ज़ोर दिया कि एजेंसी उनकी मांग पूरी करे और सवाल उठाया कि अगर एजेंसी उनकी बात नहीं मान सकती, तो उसका बिजनेस करने का क्या फ़ायदा। उन्होंने उस समय और मेहनत के लिए मुआवज़े की भी मांग की, जो उनके हिसाब से बर्बाद हुई थी।”

जैसे ही आस-पास के लोग परिवार को कोसने के लिए जमा हुए, वे वहां से चले गए। व्यालिकवाल पुलिस को इस घटना के बारे में सूचित किया गया, क्योंकि परिवार ने कहा था कि वे किसी दूसरी कूरियर एजेंसी में जाएँगे। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कूरियर ऑफ़िस और आस-पास की दुकानों के CCTV फ़ुटेज देखे। आख़िरकार पुलिस ने उस परिवार को ढूंढ़ निकाला, जो सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। इसके बाद परिवार की एक युवती आगे आई और उसने मान लिया कि यह घटना एक नाटक था और इसे सोशल मीडिया रील बनाने के लिए फ़िल्माया गया था।

बस टिकटों की कीमतों को लेकर परिवार ने जताई नाराजगी

एक वीडियो में युवती ने उगादी और रमजान के त्योहारों से ठीक पहले बस के टिकटों की आसमान छूती कीमतों को लेकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। उसने बताया कि उसके पिता महंगे किराए की वजह से मेंगलुरु नहीं जा पा रहे थे, इसलिए परिवार ने अपनी शिकायत लोगों तक पहुँचाने के लिए एक मज़ाक करने का फ़ैसला किया।

पुलिस ने क्या कहा?

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है और न ही परिवार के ख़िलाफ कोई आरोप लगाया गया है। अधिकारी ने कहा, “हमने उन्हें समझाया कि किसी इंसान को पार्सल में भेजना गलत है। उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें यह चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि वे दोबारा ऐसा न करें।”

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इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण भारत में LPG की किल्लत हो गई है। कई जगह रेस्तरां में मेन्यू कट-शॉर्ट कर दिया गया है। जबकि कुछ जहगों पर एक्स्ट्रा चार्जेज लिए जा रहे हैं। बेंगलुरू के कोठान्नूर में एक कैफे ने अपने ग्राहकों से ‘गैस क्रासिस चार्ज’ वसूलना शुरू कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर