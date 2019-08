डिस्कवरी चैनल (Discovery Channel) के शो मैन वर्सेस वाइल्ड (Man vs Wild) में 12 अगस्त को रात 9 बजे एक स्पेशल एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ नजर आएंगे। इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम 180 देशों में दिखाया जाएगा। इससे पहले ग्रिल्स ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हमारी टीम जब एपिसोड की शूटिंग कर रही थी तब मैंने पीएम मोदी को पूरी यात्रा के दौरान काफी शांत देखा। उन्होंने कहा कि मोदी किसी भी विषम परिस्थिति का बहादुरी से सामना करते हैं। बकौल ग्रिल्स लोग पीएम मोदी का वह पक्ष देखेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है।

Bear Grylls in Wales(UK): Our team who was filming( Man vs Wild) was really on the edge, but the PM(Modi) was just very calm and I saw that throughout our journey. Whatever we were doing, he was very calm. That was cool to see…What shone bright for me was his humility pic.twitter.com/Fhf0ABEGQg

— ANI (@ANI) August 10, 2019