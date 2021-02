बेयर ग्रिल्स को फिर याद आए नरेंद्र मोदी, तस्वीर साझा कर कहा- नक़ाब के पीछे हम सब एक जैसे

ब्रिटिश टेलीविजन एडवेंचरर बेयर ग्रिल्स ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ली गई एक तस्वीर शेयर की है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में खींची गई इस तस्वीर को बेयर ने अपनी पसंदीदा फोटो करार दिया है। साथ ही उन्होंने डिस्कवरी चैनल के शो ‘मैन वर्सेज वाइल्ड’ कार्यक्रम के दौरान मोदी के साथ बिताए सम को भी याद किया।

क्या है बेयर ग्रिल्स का ट्वीट?: बेयर ग्रिल्स ने ट्वीट में पीएम मोदी के साथ चाय पीते हुए एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, “यह मेरी पसंदीदा फोटोज में से एक। डिस्कवरी जंगल एडवेंचर के बाद गीले होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय साझा करते हुए। यह पल मुझे याद दिलाता है किस तरह जंगल सबको बराबरी पर लाने वाला है। ये पल मुझे याद दिलाता है कि अपने ओहदों और नकाब के पीछे हम सब एक जैसे हैं।”

One of my favourite photos: soaking wet and sharing a cup of tea with Prime Minister Modi after our @Discovery jungle adventure together. This moment reminds me of how the wild is the ultimate leveller. We are all the same behind the titles and masks. #adventureunitesus pic.twitter.com/9EQPAeUOLO — Bear Grylls (@BearGrylls) February 5, 2021

सोशल मीडिया पर पोस्ट की टाइमिंग पर यूजर्स ने जताई नाराजगी: सोशल मीडिया यूजर्स ने बेयर ग्रिल्स के इस ट्वीट पर जमकर निशाना साधा। विनय कौल नाम के एक यूजर ने कहा, “यह सबसे शर्मनाक कार्यक्रम था, जब हमारे सुरक्षाबलों के 40 जवान मारे गए थे, तब भी कैमरे शाम तक चल रहे थे। यह वीडियो में दिख रही सूरज की रोशनी से साफ था।”

हैदर खान नाम के एक यूजर ने लिखा, “देखो बीयर भाई रिहाना के 101 मिलियन डॉलर है यानी (10 करोड़ ) से ज्यादा और आपके फॉलोअर है 2 मिलियन के आस पास यानी 20 लाख। इसलिए आपके और रिहाना के बीच कॉम्पटीशन संभव नहीं है।”

The timing of this is, honestly, shameful and unbelievably tone-deaf. Even if you don’t care about the human rights issue, who on earth in your publicity department thinks now is the perfect time to align yourself with this individual? — Aman Sibia (@amansibia) February 5, 2021

अमन सिबिया नाम के एक यूजर ने कहा, “इस पोस्ट की टाइमिंग शर्मनाक है। अगर आप मानवाधिकार मुद्दों के प्रति लापरवाह हैं, तो भी आपकी पब्लिसिटी टीम में कौन है, जो समजता है कि यह आपको इस आदमी (पीएम मोदी) के साथ दिखाने का सही समय है।”

Shame on uh Bear! This is not right time to appreciate this man. Open your eyes and see the reality of this shit.#UnfollowBearGrylls — RhMan (@RoyRoygr) February 5, 2021

दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने बेयर ग्रिल्स की इस फोटो की तारीफ भी की। ट्विटर हैंडल @_its_Sakshi ने कहा, “मेरे जीवन के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री। दयालुता के साथ दुश्मनों और गद्दारों के खिलाफ पुरुषत्व और मजबूती का बेहतरीन मिश्रण। बेयर ग्रिल्स अब भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने का मौका मिला।”

