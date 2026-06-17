एक होटल द्वारा बुकिंग कन्फर्म होने के बाद भी कमरा देने से इनकार करने पर शख्स को 10 हजार रुपये का मुआवजा मिला। लुधियाना स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओयो होटल्स और दिल्ली स्थित एक होटल को एक व्यक्ति को 176 रुपये वापस करने और 10,000 रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है क्योंकि उसे बुक किया हुआ कमरा देने से इनकार कर दिया गया था। जिसकी वजह से शख्स को कार में रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अध्यक्ष संजीव बत्रा और सदस्य मोनिका भगत की पीठ ने टिप्पणी की कि होटल की यह हरकत न केवल अनुचित व्यापार है बल्कि यह भारतीय मान्यता ‘अतिथि देवो भव’ के भी विपरीत है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि होटल का व्हाट्सएप नंबर काम नहीं कर रहा था और OYO द्वारा दिए गए दूसरे नंबर पर संपर्क करने पर होटल ने बुकिंग स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

बुकिंग कन्फर्म होने के बाद भी नहीं दिया कमरा

शिकायत के अनुसार, उस व्यक्ति ने 17 से 18 जनवरी, 2023 के बीच ठहरने के लिए OYO के प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होटल यतारी पैलेस में एक कमरा बुक किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि OYO ने उसे एक बुकिंग आईडी प्रदान दी थी जिसकी पुष्टि हो गई थी और जिसके लिए आंशिक भुगतान भी कर दिया गया था। हालांकि, जब शिकायतकर्ता और उसके साथी 18 जनवरी को लगभग 1.30 बजे होटल पहुंचे, तो वे चेक-इन नहीं कर पाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि होटल का व्हाट्सएप नंबर काम नहीं कर रहा था और ओयो के ग्राहक सेवा विभाग द्वारा दिए गए दूसरे नंबर पर संपर्क करने के बाद होटल ने ओयो के माध्यम से बुकिंग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उस समय कोई आवास उपलब्ध न होने के कारण, उन्हें और उनके साथियों को शेष रात अपनी कार में ही बितानी पड़ी और आखिरकार पास के एक होटल में उन्हें अस्थायी आश्रय मिला। उन्होंने दावा किया कि बार-बार अनुरोध करने पर भी, लीगल नोटिस और ईमेल के जरिए शिकायत भेजने पर भी होटल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

OYO ने अपने बचाव में क्या कहा?

वहीं, OYO ने शिकायत का खंडन करते हुए तर्क दिया कि वह केवल एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म संचालित करता है। कंपनी ने दावा किया कि उसके रिकॉर्ड में वैध बुकिंग दर्ज है और चेक-इन संबंधी दिक्कतों के बारे में कोई औपचारिक शिकायत मिलने से इनकार किया।

शिकायतकर्ता को मिला इतना मुआवजा

सबूतों की जांच करने के बाद आयोग ने पाया कि बुकिंग कन्फर्म थी पर शिकायतकर्ता को ऑफिस में एंट्री नहीं दी गयी। इसमें पाया गया कि होटल के रवैये के कारण शिकायतकर्ता को न केवल मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा बल्कि उसे अपने करीबी और प्रियजनों के सामने शर्मिंदगी और असुविधा का भी सामना करना पड़ा। आयोग ने पाया कि ओयो यह बताने में विफल रहा कि जब शिकायतकर्ता को होटल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो उसकी सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि होटल ने भी शिकायतकर्ता को कोई सहायता नहीं दी बल्कि शिकायतकर्ता और उसके साथियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। आयोग ने विपक्षी पक्षों को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी पक्षों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किए गए 176 रुपये वापस करने और 30 दिनों के भीतर संयुक्त लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

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