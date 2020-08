UPSC Exams में 420वीं रैंक लाने वाले कौन हैं राहुल मोदी? हुए ट्रेंड, लोग बोले- ये ‘सदी का विलय’

देश में आज भी यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा में पास होना युवाओं का सपना है। इसे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से माना जाता है। हालांकि, ट्विटर को सिविल सेवा के नतीजों में भी मजाक के तथ्य ढूंढने का मौका मिल गया है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस बार परीक्षाओं में जो व्यक्ति 420वीं रैंक लाया है, उसका नाम राहुल मोदी है और वह जल्द ही प्रशासनिक सेवा में अफसर बनेगा। गौरतलब है कि इस अभ्यर्थी का नाम और रैंक दोनों ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं।

जहां अभ्यर्थी के आगे का नाम ‘राहुल’, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नाम से मिलता है, तो वहीं उसका सरनेम ‘मोदी’ पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का है। यहां तक की राहुल मोदी नाम के इस व्यक्ति का रोल नंबर- 6312980 भी वायरल हो गया है। अब इस पर ही ट्विटर में दोनों नेताओं के मीम्स बनना शुरू हो गए हैं। अनवर शेख नाम के एक व्यक्ति ने राहुल गांधी की पीएम मोदी से गले मिलते हुए एक फोटो पोस्ट कर लिखा, “यह है सदी का सबसे बड़ा विलय।”

वहीं, मनु नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा, “जब जिंदगी आपको राहुल बनाए, तो राहुल मोदी बनिए, राहुल गांधी नहीं।” एक अन्य यूजर सत्यजीत ने लिखा, “यूपीएससी 2019 में पहली रैंक लाने वाला भी इता ट्रेंड नहीं हुआ, जितना 420वीं रैंक लाकर राहुल मोदी ट्रेंड हुआ है।” हालांकि, शालू गोयल ने लिखा, “किसी को उसके नाम की वजह से चिढ़ाना ठीक नहीं, उसे यह पोजिशन उसकी कड़ी मेहनत की वजह से मिली है, लेकिन उसकी ट्रोलिंग देखना काफी खराब है।”

Trolling him just because of his name

Isn’t right.

He got this position by his hard work, it’s bad to hear and see people trolling him. #Rahulmodi #UPSCResults

— Shalu Goyal (@ShaluGoyal0) August 4, 2020