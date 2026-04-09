भुवनेश्वर में रहने वाले 62 वर्षीय देबराज सारंगी सुबह 11 बजे जब अपने विवाहित बेटी के पास पहुंचे तो उसका चेहरा खुशी से खिल गया। देबराज अपनी बेटी के पास ज्यादा देर नहीं रुके, उन्होंने अपनी बेटे को कुछ गहने दिए और चले गए। देबराज की बेटी को को यह तब तक सामान्य लगा, जब तक उसे यह नहीं पता चला कि उसकी मां की हत्या हो गई है और उसके पिता ने इस मामले में सरेंडर कर दिया है।

पुलिस ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि देबराज सारंगी ने अपनी 55 साल की पत्नी प्रियमबदा की गला रेट कर हत्या कर दी है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हत्या के बाद देबराज सारंग ने शहर के एयरफिल्ड पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि देबराज सुबह करीब 11.45 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने अपराध स्वीकारा। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि देबराज और प्रियमबदा की शादी करीब तीस साल पहले हुई थी और दोनों भुवनेश्वर की एक पॉश कॉलोनी में रहती थे। देबराज सारंग अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में सीनियर अकाउंटेंट थे। वह दो साल पहले ही रिटायर हुए थे।

बहस के बाद मार दिया चाकू

पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात पर बहस शुरू हुई, जो बढ़ती चली गई। गुस्से में आकर देबराज सारंगी ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर हमला कर दिया और फिर रसोई की चाकू से उसका गला काट दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अपराध को अंजाम देने के बाद देबराज ने अपनी बेटी से मुलाकात की और कुछ ज्वेलरी और कैश उसे दिया। इसके बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।

जांच में कथित तौर पर यह भी पता चला है कि देबराज पिछले कुछ महीनों से तनाव में था और उसे हाई बीपी, डायबिटीज और लीवर से जुड़ी कई समस्याएं थीं। पुलिस सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मानसिक तनाव के कारण उसपर अपनी पत्नी की हत्या करने का शक है, जिसके चलते वह अचानक हिंसक हो गया।

देबराज सारंगी द्वारा अपराध स्वीकर किए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने देबराज की बेटी की शिकायत के आधार पर मर्डर का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार और क्राइम सीन से दो मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। आगे की जांच की जा रही है।

यह भी पढ़ें: चाचा और उनके दोस्त संग संबंध बनाने से मना करने पर प्रेमी ने की महिला की हत्या

पुलिस ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए 22 साल के दीपक समेत उसके 50 साल के चाचा और 52 साल के चाचा के मित्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी दीपक ने गुस्से में महिला की हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।