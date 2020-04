लॉकडाउन की वजह से आम लोगों की जिंदगी खासा प्रभावित हुई है। हालांकि, सरकार की कोशिश है कि लोगों को कम से कम दिक्कत उठानी पड़े। इस बीच केरल से एक वीडियो सामने आया है जो दिल दहलाने वाला है। एक श्ख्स अपने बुजुर्ग बीमार पिता को कंधों पर ले घंटों सड़क पर दौड़ता नजर आता है। दरअसल, जब यह शख्स अपने पिता का इलाज कर अस्पताल से ऑटो पर सवार होकर लौट रहा था तभी रास्ते में पुलिस वाले ने लॉकडाउन की बात कह गाड़ी रोक ली और बुजुर्ग को उतार दिया। इसके बाद उनका बेटा कंधे पर लेकर करीब एक किलोमीटर तक सड़क पर दौड़ता रहा, तब जाकर घर पहुंचा।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक यह घटना केरल के पुनालुर इलाके की बुधवार की है। बतौर शख्स, उसने बीमार 65 वर्षीय पिता के अस्पताल के कागजात पुलिस वालों को दिखाए। बावजूद इसके पुलिस वाला नहीं माना और लॉकडाउन क बात कह गाड़ी रोक दी और सभी को उतार दिया। बीमार शख्स पड़ोस के गांव कुलाथुपुझा के रहने वाले हैं जो पुनालुर तालुका हॉस्पिटल में भर्ती थे। बुधवार को उन्हें अस्पताल ने डिस्चार्ज कर दिया था।

केरल मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एक केस दर्ज किया है और राज्य के पुलिस प्रमुख से जवाब मांगा है। बता दें कि केरल भी कोरोना वायरस की टपेट में है। गुरूवार तक राज्य में कोरोना के 608 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इनमें से 218 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि तीन लोगों की मौत हो चुकी है। देशभर में सबसे पहले कोरोना के मरीज केरल में ही मिले थे लेकिन राज्य सरकार ने उससे निपटने में खासी सफलता दिखाई है। देश में अब तक कोरोना की वजह से 414 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल मरीजों का आंकड़ा 12,000 को पार कर गया है।

#WATCH Kerala: A person carried his 65-year-old ailing father in Punalur & walked close to one-kilometre after the autorickshaw he brought to take his father back from the hospital was allegedly stopped by Police, due to #CoronavirusLockdown guidelines. (15.4) pic.twitter.com/I03claE1XO

— ANI (@ANI) April 16, 2020