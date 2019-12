पांच दिनों के अंदर बलात्कारी पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, लोग कर रहे तारीफ

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में अपनी नाबालिग बेटी संग बलात्कार के आरोप में दोषी साबित हुए पिता को उम्र कैद की सजा का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। खास बात है कि देशभर में बलात्कार के मामले में देरी से सुनवाई के उलट इस मामले में आरोपी का ट्रायल महज पांच दिन पूरी हो गया। पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस साल 16 अक्टूबर को दोषी की पत्नी ने जिले के मिश्रौलिया पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई। मामले में एसपी विजय धुल ने बताया कि ‘आरोपी बनाए गए शख्स के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। हमने मामले की जांच की और जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर दी। और आगे की कार्रवाई पांच दिनों में पूरी कर ली गई।’

उन्होंने आगे कहा कि अगर हम जांच जल्दी करते हैं और समय पर कोर्ट के सामने साक्ष्य पेश करते हैं तो इससे अपराधियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। यह सजा की गंभीरता नहीं है, मगर भरोसा है कि अपराधियों पर एक हानिकारक प्रभाव होगा।

