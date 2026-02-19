कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सांसदों को गोली मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले शख्स को राजस्थान की कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शख्स धमकी वाला वीडियो भी अपलोड किया है।

पुलिस के अनुसार, वीडियो में दिख रहे व्यक्ति ने अपना नाम राज सिंह बताया और दावा किया कि वह करणी सेना की कोटा इकाई का प्रवक्ता है। उसने कहा कि वह संसद में लोकसभा अध्यक्ष और कोटा सांसद ओम बिरला के प्रति कांग्रेस सांसदों के व्यवहार से नाराज था।

एक वीडियो में सिंह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि करणी सेना के कार्यकर्ता हाल ही में समाप्त हुए संसद सत्र के पहले भाग के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर 25 कांग्रेस सांसदों द्वारा की गई “कई गालियों” से नाराज थे। उन्होंने वीडियो में दावा किया कि उनके पास “यह मानने के कारण हैं कि यह सब राहुल गांधी के आदेश पर किया गया था”। वीडियो में उन्हें धमकी देते हुए सुना जा सकता है कि अगर राहुल गांधी और सांसद “ओम बिरला से माफी नहीं मांगते”, तो उन्हें उनके घरों में गोली मार दी जाएगी।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोटा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आरोपी को बोरखेड़ा पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है और वीडियो के संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है।

गौतम ने कहा कि हमें कोटा के कांग्रेस नेताओं से इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत मिली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 170 के तहत हमने आगे की जांच के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के करणी सेना सदस्यों ने हमें बताया है कि यह व्यक्ति उनका प्रवक्ता नहीं है और उनका उससे कोई संबंध नहीं है।

भाजपा और करणी सेना दोनों ने ही उस व्यक्ति से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। भाजपा के कोटा शहर अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का पार्टी से कोई संबंध नहीं है।

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस सांसदों को धमकी देने वाले व्यक्ति का करणी सेना से कोई लेना-देना नहीं है।

मकराना ने कहा कि करणी सेना के सदस्य होने के नाते हम आमतौर पर किसी व्यक्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं या काले झंडे दिखाते हैं। हालांकि, किसी को जान से मारने की धमकी देना या किसी पर हमला करना हमारे संगठन का तरीका नहीं है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही देश के सम्मानित व्यक्ति हैं। हम उनका सम्मान करते हैं और इस तरह के वीडियो की निंदा करते हैं।

कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने राहुल गांधी को पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से उद्धरण देने या उस पर बोलने की अनुमति न देने के लिए और बिरला के इस दावे के लिए बिरला की आलोचना की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सदन के अंदर हमला हो सकता था।

कांग्रेस ने भाजपा की आलोचना की

इस घटना के संबंध में कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि “स्वयं को मोदी भक्त कहने वाले” लोग राहुल गांधी को “दिनदहाड़े खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं” और सत्ताधारी सरकार की ओर से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

कांग्रेस के महासचिव (संगठन) वेणुगोपाल ने कहा कि यह भाजपा द्वारा राष्ट्रीय विमर्श में संसद से लेकर राजनीतिक रैलियों तक पैदा की गई शत्रुता और प्रतिशोध की जहरीली संस्कृति का सीधा परिणाम है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह “राजनीतिक विरोधियों को कट्टर शत्रु मानकर उनका सफाया करना चाहती है”। उन्होंने कहा कि नफरत से अंधे हो चुके उनके कार्यकर्ता विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने के लिए खुलेआम घूम रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि राहुल गांधी धमकियों से नहीं डरेंगे। उन्होंने राहुल, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की विरासत से आते हैं, और उन्होंने ही हम सभी को ‘डरो मत’ का नारा दिया है।”

कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि “आरएसएस-भाजपा का तंत्र ‘गोडसे फैक्ट्री’ है।” खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी और ’25 सांसदों’ के खिलाफ तथाकथित करणी सेना द्वारा जारी की गई धमकी कोई अलग-थलग घटना नहीं है। यह एक सोची-समझी और कुटिल योजना का हिस्सा है।

