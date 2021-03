बंगाल चुनावः अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी ने फिर से चुनावी सभाओं की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल वह व्हील चेयर पर बैठकर अपने पहले रोडशो में शिरकत करेंगी। ममता ट्वीट कर कहा वह अभी तक बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस कर रही हैं, लेकिन जनता का दर्द मेरे दर्द से ज्यादा है। इसे वह शिद्दत से महसूस कर रही हैं। ममता ने कहा कि अपनी धरती को बचाने के लिए उन्होंने बहुत दर्द झेला है। वह इससे भी ज्यादा दर्द सहने की क्षमता रखती हैं, लेकिन किसी भी सूरत में कायरों के सामने घुटने नहीं टेकने जा रहीं।

ममता बनर्जी को लगी चोट पर चुनाव आयोग ने कहा है कि नंदीग्राम में CM पर हमले का सबूत नहीं मिला है। उन्हें एक हादसे की वजह से चोट लगी। चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में बंगाल के मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि पहली बार में रिपोर्ट से असंतुष्टि जताते हुए आयोग ने अधिकारी को कहा था कि फिर से सिलसिलेवार रिपोर्ट तैयार की जाए। उसके बाद आयोग के पास एक संशोधित रिपोर्ट भेजी गई थी। चुनाव पर्यवेक्षकों, राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर ईसी सूत्रों ने कहा कि ममता बनर्जी को जो चोटें आईं हैं वह सुरक्षा कर्मियों की चूक का परिणाम है

#WATCH: West Bengal CM Mamata Banerjee arrives at Gandhi Murti in Kolkata on a wheelchair. She will hold a roadshow to Hazra shortly. pic.twitter.com/v5ZD5KQtNn

— ANI (@ANI) March 14, 2021