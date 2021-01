राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रो पड़े ममता बनर्जी के मंत्री

पश्चिम बंगाल के मंत्री राजीव बनर्जी ने आज राज्य सरकार से इस्तीफा दे दिया। मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा उनका पोर्टफोलियो बदले जाने के चलते दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री बनर्जी कैमरे पर ही रो पड़े। मंत्री ने कहा, ‘ मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा, मुझे इस तरह का कठिन फैसला लेना होगा।’ गौरतलब है कि राजीव बनर्जी तीसरे मंत्री हैं जो कि ममता सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं वह भी ऐसे समय में जब इसी साल अप्रैल- मई में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं।

हालांकि राजीव बनर्जी ने यह नहीं बताया कि क्या वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। जैसा कि कई अन्य नेता टीएमसी से सीधा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि वे इस बात से बहुत दुखी हैं कि उनको सिंचाई मंत्री से वन मंत्री बना दिया गया।

उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्होंने कोई फैसला इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको वरिष्ठ नेताओं ने रोका। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि पोर्टफोलियो बदला गया बल्कि इस बात से दुख है कि जिस तरह से बदला गया। राजीव बनर्जी ने कहा, ”मैं लोगों के लिए काम करता रहूंगा।”

Rebel #TMC MLA Rajib Banerjee turns emotional after resigning as #WestBengal Forest Minister, says, “Never thought I have to take such a tough decision!” @indiablooms pic.twitter.com/9kyNxGx80p

