पश्चिम बंगाल उपचुनाव में एक नया राजनीतिक मोड़ सामने आया है। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर ममता गुट को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नंदीग्राम विधानसभा सीट से टीएमसी ममता गुट की प्रत्याशी संचिता प्रधान (डे) ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। खबर आ रही है कि इसके बाद ममता गुट ने कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नामांकन वापस लेने से पहले संचिता ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से राज्य सचिवालय नबान्न पहुंचकर मुलाकात की थी।

ममता की प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट की प्रत्याशी संचिता प्रधान (डे) ने नंदीग्राम सीट के उपचुनाव से अपना नामांकन वापस ले लिया है। संचिता प्रधान को हाल ही ही टीएमसी (ममता बनर्जी के गुट) ने नंदीग्राम उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया था।

#WATCH | West Bengal | Mamata Banerjee-led faction candidate from Nandigram Sanchita Pradhan (Dey) has withdrawn her nomination for the Nandigram Assembly constituency by-election.



(Video and pic: West Bengal CMO) https://t.co/trquddnraK pic.twitter.com/32HxXCY62y — ANI (@ANI) September 18, 2026

नंदीग्राम सीट टीएमसी और भाजपा दोनों के लिए खासा अहम है। संचिता के हटने के बाद अब यहां ऋतब्रत की अगुवाई वाली टीएमसी, कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है।

नंदीग्राम सीट पर बागी गुट ने मोहम्मद एतेशामुक हक को उम्मीदवार बनाया है। जबकि भाजपा ने चंद्रनाथ रथ की मां हसीरानी रथ को मैदान में उतारा है। वहीं, कांग्रेस ने मिलन प्रधान को अपना प्रत्याशी बनाया है। बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर उपचुनाव होने हैं। दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को चुनाव होना है, जबकि 9 अक्टूबर को मतगणना होगी।

पाटी नाम और सिंबल भी फ्रीज

इधर इससे पहले चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों गुटों के सिंबल और नाम फ्रीज कर दिए और उन्हें अलग-अलग नाम और सिंबल आवंटित किए। शुक्रवार को आयोग ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी और बागी गुट के नए नामों की घोषणा की। आयोग ने ममता बनर्जी की पार्टी को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ जबकि ऋतब्रत बनर्जी के गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम दिया। दोनों पार्टियों के चुनाव चिह्न भी अलग किए गए- ममता गुट को फुटबाल तो ऋतब्रत को लिफाफा चुनाव चिन्ह आवंटित की।

यह भी पढ़ें: नंदीग्राम सीट कांग्रेस को ऑफर हुई? TMC का इनकार, ममता की मदद के सवाल पर कांग्रेस ने कहा- हम क्यों करें?

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को दावा किया कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को सीट देने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, TMC ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें