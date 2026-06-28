तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर सत्ता संघर्ष शनिवार को उस समय और बढ़ गया जब पार्टी सांसद डोला सेन ने ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में ऋतब्रत बनर्जी पर जालसाजी, आपराधिक प्रतिरूपण और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नाम पर फर्जी दस्तावेज प्रसारित करने का आरोप लगाया गया।

डोला सेन ने प्रगति मैदान और न्यू टाउन पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज कराईं हैं। जिसमें आरोप लगाया गया कि बागी समूह ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के पूर्व पार्षदों के साथ बैठकें आयोजित करते समय पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और ब्रांडिंग का अवैध रूप से इस्तेमाल किया।

सेन ने अपनी शिकायत में लिखा, “मैं आपसे अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि इस लिखित शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य लागू कानूनों की संबंधित धाराओं के तहत उपर्युक्त संज्ञेय अपराधों के लिए तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करें। इस गंभीर मामले की शीघ्र,निष्पक्ष और गहन जांच करें। जिसमें ऊपर बताए गए इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्यों के संरक्षण और संग्रह के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना शामिल है।”

शिकायतों में आपराधिक प्रतिरूपण, जालसाजी, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नाम पर फर्जी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रसार का आरोप लगाया गया है। इनमें बागी खेमे पर पार्टी के आधिकारिक चुनाव चिह्न और पहचान का उपयोग करते हुए अनधिकृत बैठकें आयोजित करने का भी आरोप है। ये शिकायतें ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले अलग हुए गुट द्वारा पूर्व टीएमसी पार्षदों के साथ एक सप्ताह के भीतर दूसरी बैठक आयोजित करने के कुछ घंटों बाद आईं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आगामी नगर निगम चुनावों की तैयारियों और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद उसके संगठन के पुनर्निर्माण पर चर्चा करने के लिए कोलकाता के टॉपसिया इलाके में एक निजी भोज कक्ष में आयोजित बैठक में 47 पूर्व पार्षद शामिल हुए।

न्यू टाउन में 22 जून को हुई पिछली बैठक की तरह, शनिवार के कार्यक्रम में भी बैनरों पर टीएमसी का घास और दो फूलों वाला चिन्ह और “अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस” नाम प्रदर्शित किया गया था, लेकिन पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की तस्वीरें नहीं थीं।

विद्रोही खेमे का बचाव करते हुए, टीएमसी से निष्कासित विधायक और विधानसभा में विपक्ष के उपनेता संदीपान साहा ने समूह की वैधता पर जोर दिया। साहा ने कहा कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। हमारे पास बहुमत है और हम राज्य विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल हैं। हमारी वैधता पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन कर लिया है और जल्द ही अपने राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे।

विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी, जिन्हें ममता बनर्जी की टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया है। साहा के साथ बैठक में शामिल हुए, जो विद्रोही गुट के संगठनात्मक प्रयासों को रेखांकित करता है।

सूत्रों के अनुसार, चर्चाओं में वार्ड परिसीमन पूरा होने के बाद इस वर्ष के अंत में होने वाले कोलकाता नगर निगम चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से गिरफ्तार किए गए पार्टी पार्षदों और कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करने पर भी विचार-विमर्श किया।

इस विद्रोह पर प्रतिक्रिया देते हुए, टीएमसी की वरिष्ठ नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनौती को खारिज कर दिया और कहा कि पार्टी का चुनावी समर्थन ममता बनर्जी के साथ मजबूती से बना हुआ है।

मोइत्रा ने कहा कि बागी विधायक राजनीतिक लड़ाई से ज्यादा कानूनी और संगठनात्मक विवादों में उलझे हुए हैं। ममता बनर्जी ने स्वयं टीएमसी का चुनाव चिह्न बनाया था और पार्टी का चुनावी समर्थन व्यक्तिगत नेताओं के बजाय उनके नेतृत्व पर आधारित है। पार्टी को मिले वोट ममता बनर्जी के नेतृत्व के हैं और उनके द्वारा समर्थित किसी भी चुनाव चिन्ह को जनता का समर्थन मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि हालिया दलबदल के बावजूद ममता बनर्जी के पक्ष में 2.6 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का जनादेश बरकरार है। कुछ पार्षदों, विधायकों या सांसदों के पार्टी छोड़ने से पार्टी के जनसमर्थन में कोई कमी नहीं आएगी। कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों के पार्टी छोड़ने से पार्टी के समर्थन आधार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह ताजा टकराव पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूर्व महापौर फिरहाद हकीम के इस्तीफे के बाद कोलकाता नगर निगम बोर्ड को भंग करने और नगर निगम चुनावों से पहले प्रशासनिक शक्तियां एक नियुक्त प्रशासक को हस्तांतरित करने के कुछ हफ्तों बाद सामने आया है।

ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज, भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप

श्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। राजधानी कोलकाता में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। पढ़ें पूरी खबर।